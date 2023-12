Gruppo Calzedonia cambia nome dopo 37 anni: la società fondata da Sandro Veronesi si chiamerà Oniverse

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Il Gruppo Calzedonia cambia nome. Lo storico brand italiano, dopo 37 anni, ha deciso di rinnovarsi e di farlo con un nome capace di rispecchiare maggiormente l’identità di tutte le marche che comprende, non solo Calzedonia, ma anche Falconeri, Intimissimi e molti altri. Da qui il cambio di nome da Calzedonia a Oniverse.

Calzedonia cambia nome

A 37 anni di distanza dalla nascita del gruppo Calzedonia, Sandro Veronesi ha deciso di dare nuova vita al progetto. La necessità di un cambio nome nasce dall’aria di novità in casa Veronesi-Calzedonia. Un sentimento comune a molte aziende italiane, tra chi aggiunge la settimana corta lavorativa come Luxottica e chi implementa lo smart working.

Tra acquisizioni e progetti, è in corso anche una riqualificazione dell’area dell’ex-Seminario di San Massimo. Dal 1° dicembre ha preso vita il concorso di idee, che si concluderà il 27 marzo 2024.

Sandro Veronesi, presidente nel neo rinnovato Oniverse

Il nuovo nome: Oniverse

Calzedonia ha scelto un nuovo nome per l’universo di brand che lo compongono. Tante le idee e le proposte, anche grazie al contest interno a cui hanno partecipato tutti i dipendenti; ma il nome che incarna meglio la moltitudine di realtà è stato trovato in “Oniverse”. Un nome descritto come ”indipendente e autonomo, ma che potesse rappresentarne l’essenza di tutti”.

“Il Gruppo ha saputo crescere costantemente. Oggi siamo una realtà con una grande storia, un universo in continua evoluzione, con diversi marchi tutti caratterizzati da una propria identità”, ha spiegato Sandro Veronesi, presidente della neo rinominata Oniverse.

Le ultime acquisizioni

Oniverse, anagramma del cognome Veronesi, sarà il nuovo nome del Gruppo Calzedonia. Il cambio di nome rimanda alla moltitudine di realtà che lo compongono. Sono tanti i brand al suo interno, tutti con una storia e un’identità. Tra questi, oltre a Calzedonia stessa, anche Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Faconeri, Signorvino, Atelier Emé e Antonio Marras.

Non mancano poi le nuove acquisizioni, come quelle di Cantiere del Pardo, Grand Soleil, Pardo e Van Dutch, che ampliano il mondo, o meglio l’universo, di Oniverse ad altri settori.