Grave incidente a Rho vicino Milano: morto un 27enne, lo scooter spezzato in due dopo lo scontro con un'auto

Nel pomeriggio di martedì 7 novembre a Rho si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto e uno scooter, purtroppo con esito fatale. I due veicoli, un’auto guidata da una donna di 67 anni e uno scooter guidato da un giovane di 27 anni, sono entrati in collisione. Ad avere la peggio il motociclista, che è morto a causa del violentissimo urto, dopo essere stato trasportato in ospedale e malgrado le cure ricevute.

Il luogo dell’incidente

Lo scontro è avvenuto intorno alle 17 in via Tommaso Grossi, presso il civico 3, nella località di Mazzo di Rho in un incrocio semaforizzato con via Sartirana. Il conducente dello scooter è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sacco, ma i medici non sono riusciti a salvarlo, constatandone il decesso.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenute sul luogo due ambulanze e anche l’elisoccorso, come segnalato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. Il conducente dello scooter, un ragazzo di 27 anni, sono subito sembrate critiche. I sanitari hanno tentato una rianimazione sul posto, con il motociclista che si trovava in arresto cardiocircolatorio.



L’incidente è avvenuto a Rho, alle porte di Milano

Gli operatori sanitari hanno cercato in ogni modo di soccorrere il giovane motociclista, per poi trasferirlo in ospedale. Purtroppo ogni tentativo è stato vano, e si è dovuto constatare il suo decesso. La donna alla guida dell’auto è rimasta illesa, sebbene sconvolta dall’accaduto, ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Rho, risultando negativa all’alcol test.

La dinamica

Da quanto è stato possibile ricostruire finora, l’auto coinvolta, una Skoda Fabia, stava percorrendo via Grossi con l’intenzione di svoltare in via Sartirana. Lo scooter coinvolto, un TMax, proveniva invece dalla direzione opposta, percorrendo via De Gasperi in direzione di Terrazzano.

Al momento, non sono ancora chiare le dinamiche esatte del sinistro, ma le autorità locali stanno conducendo un’indagine approfondita per stabilire le responsabilità. Nell’impatto tra i due veicoli, il motociclista sarebbe stato sbalzato in aria, facendo un volo di diversi metri, mentre lo scooter si è spezzato in due, evidenziando la violenza della collisione.

La polizia locale di Rho sta lavorando alla ricostruzione del sinistro, per raccogliere eventuali testimonianze e prove al fine di chiarire le eventuali responsabilità delle persone coinvolte nel tragico episodio.