Governo Meloni, Bassetti ministro della Salute? La sua reazione ai rumors e le sue idee politiche

Dopo la vittoria di Fratelli d’Italia e della coalizione del centrodestra alle Elezioni Politiche 2022, è già partito il toto-ministri per il futuro governo Meloni. Tra i nomi in ballo, per il ruolo di nuovo ministro della Salute, c’è anche quello di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

Lo stesso infettivologo ha commentato questa ipotesi nel corso di una recente intervista.

Bassetti ministro della Salute? Il commento dell’infettivologo

In un’intervista concessa a ‘Il Giornale’, a precisa domanda su un’ipotetica chiamata da parte di Giorgia Meloni per nominarlo nuovo nuovo ministro della Salute, Matteo Bassetti ha risposto: “Non mi ha chiamato. Se lo farà, vedremo…“.

L’infettivologo ha poi aggiunto sulla prima cosa che dovrebbe fare il nuovo ministro della Salute: “Rendere settimanale il bollettino Covid. Poi cambiare le modalità di sorveglianza del virus, per conteggiare i malati di Covid che vanno in ospedale e in rianimazione ed escludere chi è positivo con sintomi blandi”.

Matteo Bassetti ha dato “4” al ministro della Salute Roberto Speranza, precisando però che “ha pagato anche per colpe non sue, di consulenti che difendevano un conservatorismo sanitario ormai obsoleto”. Secondo l’infettivologo, “Draghi invece si merita un 8 pieno: nel 2021 ha fatto un lavoro eccezionale, ha riaperto il Paese contro il parere di molti”.

Matteo Bassetti ha anche commentato il nome di Alberto Zangrillo, anche lui in ballo come possibile futuro ministro della Salute: “È un vero medico, di grande valore, che lavora e conosce il sistema”.

Matteo Bassetti e le precedenti dichiarazioni su Giorgia Meloni

Lo scorso 23 settembre, a poche ore dal voto per le Elezioni Politiche 2022, Matteo Bassetti aveva commentato la frase pronunciata da Giorgia Meloni durante la chiusura della sua campagna elettorale (“L’Italia non sarà più l’esperimento del modello cinese. No al modello Speranza”).

All’agenzia ‘Adnkronos’, il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova si è detto “d’accordo con Giorgia Meloni“. E ha aggiunto: “Sono 2 anni che combatto contro il modello cinese Covid-0, ovvero zero contagi. È un fallimento totale. Pensare di deportare, come sta facendo la Cina, le persone è assurdo. Non mi dimentico che per un certo periodo in Italia qualcuno perseguiva il modello Covid-0, mi ricordo molto bene il professor Walter Ricciardi che è stato consulente del ministro Speranza: ha più volte detto che ci si doveva ispirare a quel modello Covid-0”.

Un anno fa, il 10 settembre del 2021, lo stesso Matteo Bassetti, in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, aveva parlato di no vax e politica. Alla domanda “Perché i vaccini sono una cosa di sinistra?”, aveva risposto: “Qualcuno dall’altra parte non ha capito l’importanza dei vaccini”. Poi, rispondendo all’intervistatrice, che ha replicato “Non credo che la Meloni e Salvini non l’abbiano capito. I no vax votano. Tutto qui”, Bassetti ha aggiunto: “Il gioco non vale la candela. Ideologicamente io sono da quella parte, ma questa guerra contro la scienza mi fa sentire orfano. E come me tante persone di centrodestra“. Poi aveva confidato: “Sono un liberale, ho votato Forza Italia e pure Renzi quando era nel Pd“.

Anche per il virologo Matteo Bassetti il rischio di contagio all’aperto è pari a zero. Basta perdere tempo, riapriamo per tornare a vivere.

L’Italia deve rialzarsi e ripartire. pic.twitter.com/QZNRzp5oT7 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) April 16, 2021

Giorgia Meloni e quel tweet su Matteo Bassetti

Risale a qualche mese prima, cioè all’aprile del 2021, un tweet di Giorgia Meloni in cui si cita Matteo Bassetti e le sue idee sulla gestione del Covid. Questo il messaggio della leader di Fratelli d’Italia: “Anche per il virologo Matteo Bassetti il rischio di contagio all’aperto è pari a zero. Basta perdere tempo, riapriamo per tornare a vivere. L’Italia deve rialzarsi e ripartire”.