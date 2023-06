Giuseppe Conte ricorda l'incontro con Silvio Berlusconi: qual è stata la difficoltà maggiore

Giuseppe Conte, che ha deciso di non prendere parte ai Funerali di Stato organizzati per la morte di Silvio Berlusconi, ha raccontato un aneddoto su un incontro avuto con il fondatore e leader di Forza Italia e spiegato il motivo della sua decisione di non presentarsi a Milano per le esequie.

L’aneddoto di Giuseppe Conte su Silvio Berlusconi

A ‘Il Fatto Quotidiano’, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha raccontato l’ultima volta che ha parlato con Silvio Berlusconi: “L’ho sentito poche volte al telefono. Nel 2018 l’ho incontrato di persona durante le consultazioni istituzionali per il mio primo governo. Lo ricevetti con la delegazione di Forza Italia: fu molto cortese ma sperimentai subito la difficoltà di inserirsi in una conversazione quando lui partiva“.

Poi ha aggiunto: “L’ultima volta che l’ho sentito al telefono è stata subito dopo l’invasione russa, quando feci il giro di tutti i leader di partito per valutare una posizione comune”.

Giuseppe Conte e il no al funerale

Giuseppe Conte ha spiegato di non aver preso parte ai Funerali di Stato per Silvio Berlusconi “per rispetto sia nei confronti dei suoi cari e di tutti coloro che l’hanno amato e sostenuto, sia nei confronti dei principi e dei valori della nostra comunità politica”.

Il leader M5S ha definito “surreale” il “clima di canonizzazione” di Silvio Berlusconi. E ha aggiunto: “Credo che questo sia un termometro di come abbia inciso in profondità il conflitto di interessi di cui Berlusconi è stato intrinsecamente portatore, con attività e interessi che si sono sovrapposti nei più diversi campi, dalla politica all’economia”.

Sempre secondo Conte, è “davvero inopportuno approfittare dell’onda emotiva per la morte di Berlusconi e di questo clima celebrativo” per presentare la riforma della giustizia “come un omaggio alla sua memoria”.

Il messaggio al governo

Il Movimento 5 Stelle sta preparando una manifestazione a Roma sui diritti e sul lavoro, in programma nella giornata di sabato 17 giugno. Giuseppe Conte ha spiegato che l’intenzione è “dare un messaggio politico al governo, che è completamente sordo rispetto alla sofferenza di tanti cittadini per il rincaro della vita, dei mutui e degli affitti”.