Giovane scivola e muore annegato nel lago Du Beo a Bargagli: inutili i soccorsi, indagini in corso

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un giovane di poco più di vent’anni è stato recuperato senza vita dalle acque del lago Du Beo, dove si trovava in compagnia di un’altra persona, forse la fidanzata, che non vedendolo riaffiorare a chiamato i soccorsi. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.

Un bagno rinfrescante nelle acque del lago

Per contrastare le recenti ondate di caldo, molte persone si affidano ai luoghi che la natura ci offre per difenderci dal sole rovente.

Come il lago Du Beo, uno specchio d’acqua gelata raggiungibile percorrendo un sentiero scosceso nella zona di Preli, frazione di Bargagli, comune della città metropolitana di Genova, in Liguria.

Fonte foto: Tuttocittà.it Preli, frazione di Bargagli, in Liguria, dove si trova il lago Du Beo, nel quale è scivolato e annegato un giovane di origine nigeriana

È lì che nel primo pomeriggio di oggi – domenica 23 luglio – un ragazzo si è recato per trovare riparo dal caldo, in compagnia della fidanzata, scivolando però nell’acqua. Immediata la chiamata ai servizi di emergenza.

L’arrivo dei soccorsi

La ragazza del giovane, presente con lui al lago, non vedendolo riemergere ha prontamente chiamato i soccorsi. In poco tempo sul posto sono accorse le squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, del 118 e dei carabinieri della compagnia di Chiavari.

Insieme alle forze dell’ordine, al lago Du Beo sono intervenute anche l’automedica Golf 3 e un’ambulanza dell’Associazione Gau (Giovani amici uniti) di Genova.

Quando però i soccorritori sono riusciti a recuperare il giovane dalle acque del lago, il personale medico non ha potuto far altro che constatare la morte del ragazzo per annegamento.

La ricostruzione dell’incidente

Una ricostruzione di quanto accaduto è arrivata dalla stessa compagna del giovane, come riportato da Il Secolo XIX, che ai carabinieri avrebbe raccontato che il fidanzato, un ragazzo di origine nigeriana richiedente asilo politico, ospite di una comunità nel centro del capoluogo ligure, sarebbe scivolato in acqua mentre stava indossando il costume da bagno.

Non sapendo nuotare, il giovane si è agitato fino a finire in una parte profonda del lago. Inutili i disperati tentativi della ragazza di riportarlo a riva.

Sono ora in corso le indagini carabinieri del nucleo operativo di Chiavari, che hanno già informato il magistrato di turno. Anche la ragazza, rimasta sotto shock in seguito all’accaduto, ha ricevuto l’assistenza del personale del 118.