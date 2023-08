Giorgia Meloni denuncia Brian Molko dei Placebo per diffamazione dopo le frasi del cantante a un concerto

Lo scontro tra Brian Molko e Giorgia Meloni continua per le vie legali. Molti fan dei Placebo, insieme ai sostenitori del premier, da giorni consideravano tale possibilità. Ora la leader di Fratelli D’Italia ha deciso di denunciare il frontman britannico per diffamazione dopo l’episodio occorso sul palco del festival Stupinigi Sonic Park di Nichelino (Torino), quando il cantautore ha lanciato un’invettiva contro il Presidente del Consiglio con parole oltremodo colorite.

Giorgia Meloni denuncia Brian Molko

Dopo gli insulti lanciati da Brian Molko dal palco di Nichelino, Giorgia Meloni ha deciso di denunciarlo.

La notizia è riportata da ‘La Stampa’, che ripercorre l’episodio dello Stupinigi Sonic Park e aggiorna sulla vicenda che vede coinvolti il frontman della band britannica e il premier italiano.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni denuncia il frontman dei Placebo, Brian Molko, dopo gli insulti dal palco di Nichelino durante un concerto

Contro la voce di ‘Special Needs’ e ‘Pure Morning’ era già stato aperto un fascicolo da parte della Procura di Torino per il reato di vilipendio alle istituzioni.

Nel frattempo, con il circolare delle immagini che mostravano il momento cruciale sul palco di Nichelino, da parte dei sostenitori di Giorgia Meloni era partita una campagna di protesta attraverso i canali ufficiali social della band di ‘Black Market Music’.

Gli insulti di Brian Molko contro Giorgia Meloni sul palco

Come già detto’, l’11 luglio i Placebo si trovavano sul palco del festival Stupinigi Sonic Park per una tappa del tour promozionale del nuovo album ‘Never Let Me Go’.

Tra un brano e l’altro della setlist, Brian Molko ha arringato i presenti con queste parole: “La vostra Giorgia Meloni è… razzista, fascista“, per poi aggiungere “pezzo di me**a” e urlare “vaff****lo” facendo il gesto italiano dell’ombrello.

Gli insulti contro Silvio Berlusconi nel 2010

Chi ha memoria ricorderà che Brian Molko non ha mai avuto in simpatia il centrodestra, compreso quello italiano. A proposito della sua band, per esempio, il cantautore definisce i Placebo “europei, non inglesi”.

Nel 2010, in pieno tour promozionale per l’album ‘Battle For The Sun’, Brian Molko aveva distorto il testo del brano ‘Soulmates’ con un’invettiva contro Silvio Berlusconi: “So fu*k Berlusconi, fu*k his motherfu*king playmates and his lies”.

Letteralmente: “Si fo**a Berlusconi, si fo**ano i suoi fo**uti amici e le sue bugie”. Camminando ancora più a ritroso nel tempo, l’opinione pubblica ricorda nitidamente quanto accadde al Festival di Sanremo 2001: i Placebo avevano appena lanciato il disco ‘Black Market Music’ e arrivarono al teatro del’Ariston come ospiti internazionali, ma alla fine dell’esibizione sulle note di ‘Special K’ Brian Molko distrusse la testata di un amplificatore in mondovisione.