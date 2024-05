Giorgia Meloni al podcast di Diletta Leotta per la festa della mamma: "Mia figlia mi ha resa più realista"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Giorgia Meloni si racconta come madre. Al podcast di Diletta Leotta “Mamma dilettante”, pubblicato nel giorno della festa della mamma, la premier ha parlato del rapporto con la figlia e di come vive la maternità.

“Diventare mamma mi ha cambiato moltissimo. Assolutamente migliorato. Io credo che la maternità ti dia alcune cose che sono estremante importanti nella vita: dare valore al tempo” ha dichiarato la presidente del Consiglio.

“Ti aiuta ad avere una consapevolezza e un coraggio nel fare tutto il resto che sono straordinari. Per cui sì, è una cosa che mi ha dato tantissima stabilità, mi ha centrato. Sono diventata più pragmatica, più realista, più attenta alle cose che hanno un senso” ha continuato Meloni.

Giorgia Meloni ha parlato molto della figlia durante l’intervista. Spesso la premier ha portato con sé la bambina in alcuni viaggi istituzionali e internazionali, e ha spiegato nel podcast il motivo di questa scelta:

“Io mi dò poche regole con Ginevra. Ho la regola che cerco di metterla a dormire io, perché lei sopporta tutto ma quando deve andare a dormire ci devo stare io. Io infatti me la porto quando devo andare in giro e stare più di una notte fuori” ha detto Meloni.

“E un’altra regola, banale, che mi sono data è che alle recite ci devi essere. Ecco il saggio di danza di Ginevra sai che giorno l’hanno piazzato? Il primo giorno del G7. L’unica cosa in un anno che non potevo spostare. È stato un inferno e sarà un inferno” ha poi concluso sull’argomento.

Il rapporto con le altre mamme

Uno dei temi emersi durante il podcast con Diletta Leotta è stato quello del rapporto di Giorgia Meloni con le altre madri, in particolare con quelle dei compagni di classe della figlia.

“Io ho trovato tanta solidarietà tra mamme. Che non è solo di adesione politica, io non so cosa votino le mamme della classe di Ginevra però fanno sempre del loro meglio per darmi una mano” ha dichiarato la premier.

“Ce la mettono tutta. E non perché io sia il presidente del Consiglio, lo fanno anche tra di loro. Vedono il mio impegno, questa è una cosa molto bella che la maternità ti regala. La maternità ti regala anche la vera solidarietà tra donne” ha poi concluso.