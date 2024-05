Lady Gaga e il remake del film di Paola Cortellesi "C'è ancora domani": reazione della regista da Fabio Fazio

L’eco del grande successo del film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” è arrivato anche oltreoceano e avrebbe convinto Lady Gaga a farne un remake hollywoodiano. Di questa indiscrezione ha parlato con Fabio Fazio a Che tempo che fa la stessa attrice romana, che con il suo primo film da regista ha ottenuto il maggiore incasso al botteghino in Italia nel 2023, trionfando ai David di Donatello con 6 statuette e vincendo anche il Nastro d’argento 2024 come “Film dell’anno”.

Le voci su Lady Gaga

“Gira voce anche che Lady Gaga voglia fare un remake, lo confermi? Ti ha chiamata, vi sentite?” ha chiesto Fabio Fazio a Cortellesi, ospite sul Nove in collegamento Tv.

“No, ad oggi non mi ha chiamata” ha risposto la regista, che sulle voci di un possibile remake del sul primo film aveva già replicato di non essere stata contattata già alla premiazione del David di Donatello. “Io spero di svegliarmi un giorno e di sentire ‘Hi Paola, I’m Gaga'” ha scherzato l’attrice romana a Che tempo che fa. “Al momento io questa cosa l’ho letta sui giornali Fabio, non ne so niente. Se mi chiama torno, vengo da te a raccontarti tutta la telefonata” ha detto ancora a Fazio.

Paola Cortellesi sul palco per la premiazione dei David di Donatello

L’intervista da Fabio Fazio

Nel corso dell’intervista l’attrice e regista ha continuato a ironizzare con Fabio Fazio sull”ansia” del prossimo film. “Perché fai così, non è carino da parte tua” ha scherzato Cortellesi “era iniziata in un altro modo questa intervista”.

“Avevo già risposto a una domanda del genere e citando il grandissimo Massimo Troisi dico che farò subito il terzo film, il secondo in questi casi non si fa” ha detto ancora la regista.

I premi per “C’è ancora domani” a Paola Cortellesi

Nella cerimonia di Roma, Paola Cortellesi ha vinto il David di Donatello come ‘Miglior esordio alla regia’, ricevendo la statuetta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, come ‘Migliore attrice protagonista’, per la ‘Migliore sceneggiatura originale’, e ancora il ‘David Giovani’ e il ‘David dello Spettatore’, conquistato grazie agli oltre 5 milioni di spettatori al cinema. Premiata per il suo film anche Emanuela Fanelli come ‘Migliore attrice non protagonista’.

La pellicola ha ricevuto anche il Premio Speciale della Giuria e della menzione per la miglior opera prima alla Festa del Cinema di Roma, oltre ai riconoscimenti internazionali del Dragon Award Best International Film al Göteborg Film Festival e il Premio del Pubblico.