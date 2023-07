Il cantante dei Placebo Brian Molko denunciato per vilipendio dopo gli insulti sul palco a Giorgia Meloni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

La procura di Torino ha aperto un fascicolo per vilipendio delle istituzioni in merito alle esternazioni fatte dal cantante Brian Molko, leader del gruppo britannico Placebo, ai danni della premier Giorgia Meloni.

Brian Molko dei Placebo insulta Giorgia Meloni

Il 50enne Molko ha pesantemente attaccato la presidente del Consiglio durante la sua performance a Stupinigi, in provincia di Torino, nell’ambito del festival ‘Sonic park’ dello scorso 11 luglio. Al concerto erano presenti 5mila persone.

La procura si è mossa dopo avere ricevuto un rapporto da parte dei Carabinieri. Fonte foto: ANSA Il cantante e chitarrista dei Placebo, Brian Molko, durante un concerto.

Al momento si tratterebbe di un fascicolo conoscitivo: come riporta Il Fatto Quotidiano il cantante non risulterebbe indagato.

Durante la sua esibizione, Brian Molko si è lasciato andare a un attacco a testa bassa contro la premier.

“La vostra Giorgia Meloni è razzista, fascista, nazista“, ha detto. L’attacco è stato poi chiuso con l’aggiunta di un “pezzo di m…” e di un “vaffa…”.

Il fatto ha scatenato le polemiche ed esponenti locali di Fratelli d’Italia hanno chiesto di sospendere la sovvenzione pubblica per il successivo concerto che avrebbe visto i Placebo esibirsi a Matera.

Cos’è il vilipendio e come è punito

Il vilipendio è un pubblico attacco alla reputazione e all’onorabilità delle massime istituzioni democratiche. La sanzione prevista è di tipo pecuniario.

A norma dell’articolo 290 del codice penale “Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000“.

“La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione”.

I Placebo a Sanremo

Non è la prima volta che i Placebo finiscono sulle prime pagine dei giornali italiani per i loro comportamenti provocatori.

Nel 2001 il gruppo si esibì a Sanremo. Erano gli anni ruggenti di Mtv e i Placebo si erano fatti conoscere nel nostro Paese già da qualche anno grazie alla hit ‘Pure Morning’.

I Placebo erano in Italia per approfittare della visibilità di Sanremo e per promuovere il loro terzo album.

Alla fine dell’esibizione Brian Molko impugnò la sua chitarra, una preziosa Stratocaster nera, per spaccarla contro un amplificatore.

Al termine del suo sfogo fece gesti provocatori contro il pubblico, che reagì fischiando.