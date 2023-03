Giletti e il nuovo audio di Matteo Messina Denaro a Non è l'Arena: il messaggio su Whatsapp del boss all'amica

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Nel corso della puntata di ‘Non è L’Arena‘ di domenica 12 marzo 2023, il conduttore Massimo Giletti ha fatto ascoltare un nuovo audio inviato da Matteo Messina Denaro a un’amica che svolgeva con lui la chemioterapia a Palermo.

Giletti presenta il nuovo audio di Matteo Messina Denaro

Massimo Giletti ha introdotto il nuovo audio di Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio 2023 nei pressi della clinica privata palermitana in cui era in cura (sotto falso nome) per un tumore.

Le parole del conduttore: “Questa donna aveva deciso di fare un viaggio in Spagna, a Madrid, che lui peraltro racconta di conoscere bene. Questa donna promette a Matteo Messina Denaro di portargli indietro un magnete come ricordo. Ascoltate!”.

Fonte foto: ANSA Massimo Giletti a ‘Non è L’Arena’, trasmissione di La7.

Le parole di Matteo Messina Denaro all’amica

Nell’audio svelato nella puntata di domenica 12 marzo di ‘Non è L’Arena’, si sente Matteo Messina Denaro parlare con l’amica, con ogni probabilità, del rientro della donna da un possibile viaggio. Messina Denaro dice: “Lunga te la prendi! L’8 gennaio…due giorni pure dopo la Befana”.

Poi aggiunge: “Ok, fai una cosa, divertiti tanto, divertitevi. Spero che starai bene assieme a tua figlia che poi è la cosa più importante visto che è sempre fuori. Poi ti volevo dire che il magnetino, certo, ne ho diversi di Madrid, ma quello di *** è quello di *** sarà messo in evidenza, ci mancherebbe. Te l’avrei detto prima di partire, te lo avrei chiesto, il magnetino. Però senti una cosa deve avere la scritta Madrid, si deve capire che è di Madrid, oltre che di ***”..

Nell’audio, Messina Denaro dice ancora: “Se io sto bene e ritorno prima del 18 ovviamente te lo dirò e cercherò di fartelo sapere prima. Se non accadrà ci vediamo l’8 gennaio e faremo la festa di Natale assieme, ok? Ti abbraccio amica mia, ti voglio sempre bene e sempre grazie di tutto e della tua amicizia”.

Minacce all’avvocato d’ufficio di Matteo Messina Denaro

Proprio nella giornata di domenica 12 marzo, è emersa la notizia di alcune minacce ricevute dall’avvocato Calogero Montante, che era stato nominato difensore d’ufficio di Matteo Messina Denaro nel processo sulle stragi di Falcone e Borsellino e che si era dichiarato “incompatibile con l’incarico”.

Un anonimo avrebbe telefonato al legale, dicendogli: “Sono un amico di Matteo, perché non lo vuoi difendere? Vuoi morire?“.