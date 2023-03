Minacce all'avvocato d'ufficio di Messina Denaro che voleva rinunciare: "Vuoi morire?". La telefonata shock

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

L’avvocato Calogero Montante, che giovedì era stato nominato difensore d’ufficio di Matteo Messina Denaro ma che si era subito dichiarato incompatibile con l’incarico, avrebbe ricevuto minacce di morte.

Chi è Calogero Montante

Giovedì 9 marzo 2023 Calogero Montante era stato nominato difensore d’ufficio di Matteo Messina Denaro nel processo in cui Messina Denaro è accusato di essere mandante delle stragi Falcone e Borsellino. L’avvocato, però, aveva dichiarato in aula: “Sono incompatibile con l’incarico. Sono stato difensore del falso pentito Vincenzo Scarantino, nel processo per le stragi”.

La Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, nonostante ciò, aveva confermato la designazione in difesa di Matteo Messina Denaro.

In altre dichiarazioni riportate da ‘ANSA’, l’avvocato Montante aveva detto: “Eventualmente chiederò un termine a difesa. Devo fare il mio dovere di avvocato e la difesa è un diritto irrinunciabile”.

Questo, invece, era stato il commento del Procuratore generale di Caltanissetta Antonino Patti: “Credo che Messina Denaro nominerà un altro difensore di fiducia. Non penso che un processo di questo genere possa andare in discussione con un difensore d’ufficio. Almeno è quello che io auspico”.

La denuncia di Calogero Montante sulle minacce ricevute

Come riportato da ‘La Repubblica’, Calogero Montante avrebbe ricevuto una telefonata dai toni minacciosi mentre si trovava nel suo studio di Canicattì, in provincia di Agrigento: “Sono un amico di Matteo, perché non lo vuoi difendere? Vuoi morire?“, avrebbe detto un anonimo al telefono.

Matteo Messina Denaro, al momento dell'arresto eseguito dai Carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza, nel gennaio del 2023.

Sembra che l’anonimo abbia chiamato allo studio di Caltanissetta di Calogero Montante, ma in quel momento era presente la deviazione di chiamata sull’utenza dell’altro studio del legale, a Canicattì.

Le indagini dopo la denuncia

L’avvocato Calogero Montante ha immediatamente denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Attorno al legale è subito scattato uno stretto cordone di vigilanza da parte di Carabinieri e Polizia, su disposizione della Prefettura di Agrigento.

Matteo Messina Denaro è stato arrestato il 16 gennaio del 2023, dopo quasi 30 anni di latitanza, dai Carabinieri del ROS con la collaborazione del GIS, nei pressi della clinica privata palermitana in cui Messina Denaro era in cura (sotto falso nome) per un tumore.