Gianni Morandi in concerto per l'anniversario del Senato: Meloni e La Russa canticchiano, Renzi scatenato

Giornata di festa a Palazzo Madama per il 75esimo anniversario della prima seduta del Senato. In occasione della ricorrenza gli scranni dell’Aula si sono trasformarti in veri e propri spalti per il concerto con ospite speciale, Gianni Morandi.

Ricorrenza speciale nella giornata di lunedì 8 maggio 2023, con la celebrazione del 75esimo anniversario della prima seduta del Senato. Per l’occasione a Palazzo Madama è stata festa grande, con tanto di concerto tenuto da Gianni Morandi davanti ai senatori.

Con spettatori d’eccezione, il cantante bolognese ha aperto la festa cantando l’inno di Mameli per poi successivamente intrattenere i senatori con un medley dei suoi brani che ha fatto alzare in piedi tutti. Diversi i senatori che hanno seguito Morandi tra canti e balli, esibizione seguita da fragorosi applausi al cantante di Monghidoro.

Da “Caruso” passando per “Uno su mille” e “Fatti mandare dalla mamma”, i brani di Morandi hanno acceso gli scranni del Senato che per qualche minuto si sono trasformati in veri e propri spalti per il concerto del cantante.

“Ho cantato in tanti posti nella mia vita, un po’ da tutte le parti. Ma qui è la prima volta e un po’ di emozione c’è” ha detto Morandi.

La Russa e Meloni canticchiano, Renzi “suona”

A “presentare” è stato il padrone di casa, il presidente del Senato Ignazio La Russa che nella giornata di ieri si era già intrattenuto con Morandi nelle prove generali. Il presidente, tra l’altro, è stato anche pizzicato a cantare tanti dei brani dell’artista bolognese al quale, poco prima, aveva detto ridendo: “Non ti ho censurato, hai avuto libertà assoluta“.

Presente in aula anche Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha canticchiato “Caruso” durante l’esibizione di Morandi, ma anche il ministro della Difesa Crosetto e Matteo Renzi. Proprio l’ex premier è stato uno dei protagonisti mentre Morandi cantava, col senatore che si è “scatenato” canticchiando e simulando di suonare la batteria.

Il ricordo di Lucio Dalla

Durante l’esibizione, come detto, c’è stato spazio anche per un toccante ricordo a Lucio Dalla. Morandi, infatti, ha inserito nella scaletta del suo medley “Caruso”, brano del compianto amico, che ha fatto cantare i senatori.

“Ci guarda da lassù e si fa una risata” ha detto poi Morandi. Lo stesso cantante di Monghidoro, che quando è avvenuta la prima assemblea del Senato aveva appena 3 anni, ha ricordato che “C’era un ragazzo” sia stata vittima, quando uscì, della censura e oggetto di una interrogazione parlamentare. “Per fortuna oggi queste censure non ci sono più” ha quindi sottolineato Morandi.