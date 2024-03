Gaffe su RaiNews 24 durante la lettura di una poesia: il "vaffa" di Luce Cardinale mandato in onda per errore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ha fatto il giro del web il video della gaffe di Luce Cardinale, nipote di Claudia Cardinale, che nel leggere una poesia su RaiNews 24 si è bloccata e pronunciato un “vaffa”.

Cosa è successo su RaiNews 24

Mentre leggeva una poesia di Robert Frost durante la trasmissione “Pillole di Poesia” in onda su RaiNews 24 nella mattinata di martedì 12 marzo, Luce Cardinale ha interrotto la lettura esclamando: “Affan*culo“.

La stessa Luce Cardinale ha poi spiegato il motivo dell’interruzione: “Scusate, ho saltato una riga“.

Luce Cardinale, nipote di Claudia Cardinale, sul red carpet del film ‘Poor Things’ al Festival del Cinema di Venezia nel 2023.

Perché è andata in onda la gaffe di Luce Cardinale su RaiNews 24

Stando a quanto appreso e reso noto da ‘LaPresse’, si è trattato di “un incidente tecnico” dovuto a un “errore di montaggio“.

La polemica su RaiNews di Vittorio Di Trapani

Vittorio Di Trapani, presidente della Fnsi (Federazione Nazionale Stampa Italiana), ha commentato l’accaduto su ‘X’: “Tra poco più di 1 mese RaiNews compirà 25 anni. Testata che ha fatto delle credibilità il proprio punto forte, grazie all’impronta data da Roberto Morrione. Ha ragione il CdR: siamo alla terza figuraccia in pochi giorni, chi pagherà i danni di reputazione di errori così gravi?”.

La gaffe del Televideo sul film “Io capitano”

Un altro errore è diventato virale nei giorni scorsi: in corrispondenza con la notte degli Oscar 2024 è iniziata a circolare sul web la foto di una pagina di Televideo in cui, parlando del film di Matteo Garrone ‘Io Capitano‘, si dice che la trama è ispirata al capitano Schettino e alla tragedia della nave Costa Concordia.

Il film di Matteo Garrone, che ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia alla Mostra del Cinema di Venezia ma che non è riuscito a conquistare l’Oscar (il premio per il “Miglior film straniero” è stato vinto dal film ‘La zona d’interesse’ di Jonathan Glazer), parla invece di due adolescenti che decidono di lasciare Dakar (in Senegal) per raggiungere l’Italia e l’Europa.

La pagina di Televideo con la gaffe sulla trama del film ‘Io Capitano’ del regista Matteo Garrone è poi scomparsa.