Gaffe del Televideo Rai su Io Capitano in corsa agli Oscar: "Ispirato alla vita di Schettino e alla Concordia"

Gaffe pacchiana apparsa sul Televideo Rai, secondo cui “Io Capitano”, film candidato agli Oscar 2024, avrebbe preso ispirazione dalla vita del capitano Schettino e dal disastro della Costa Concordia.

Evidentemente sono state diffuse in modo inconsapevole una serie di informazioni sbagliate riguardanti il film di Matteo Garrone che sperava di poter aggiudicarsi l’ambita statuetta nella sezione “Miglior Film Straniero“. Purtroppo è stato sconfitto da “La zona di interesse”.

Televideo Rai, scivolone: “”Io, Capitano” ispirato a Schettino e alla Costa Concordia”

Qualcuno avrà pensato che si trattasse di uno scherzo. E invece si è trattato semplicemente di una gaffe grossolana.

Durante la notte degli Oscar, il Televideo Rai ha parlato della kermesse statunitense e del film “Io capitano”, spiegando che tale opera è stata “ispirata alla vita del capitano Schettino e al disastro della Costa Concordia”. Un film che “aveva suscitato grande interesse e aspettative”.

In realtà, però, il lavoro pregevole di Matteo Garrone non c’entra nulla con la tragedia della nave, tantomeno con le vicende di Schettino. Infatti racconta di due adolescenti che lasciano Dakar in Senegal per raggiungere l’Europa e l’Italia.

La notizia sbagliata ripresa e diffusa

Errore nell’errore è che la pagina errata del Televideo è stata addirittura riportata anche da alcuni siti che hanno sbagliato pure alcuni nomi dei protagonisti del film.

Dulcis in fundo, nessuno si è premurato di correggere tempestivamente l’erroraccio.

Infatti la pagina ‘incriminata’ è stata aggiornata dalla Rai solamente alle 7.45, anche se è rimasta visibile nella versione solo testo ancora per diverse ore. Alla fine è stata rimossa.

Social tra ironie e sarcasmi

In rete hanno iniziato a circolare gli screenshot dello scivolone e il patatrac comunicativo è diventato virale, venendo bersagliato da sarcasmi e ironie da parte di parecchi utenti della rete.