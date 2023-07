Gabriele Pergola morto strangolato in un B&B a Quartucciu vicino Cagliari: fermato il 20enne Gabriele Cabras

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Tragedia a Quartucciu, vicino Cagliari, dove un uomo è stato ritrovato senza vita in un B&B. La vittima è Gabriele Pergola di 43 anni. Le forze dell’ordine hanno già fermato un sospettato, noto alle autorità per altri crimini di minore entità, nei pressi della struttura. Si tratterebbe di un 20enne di nome Gabriele Cabras, di Sinnai. Nulla da fare per Pergola: i medici, all’arrivo sul posto, hanno tentato una rianimazione, ma senza successo.

I fatti

Un uomo di 43 è stato ritrovato senza vita all’interno della sua stanza in una struttura di alloggio temporaneo. Si tratta del B&B Corte Cristina in via Nazionale vicino Cagliari, nello specifico a Quartucciu. I proprietari della struttura hanno rinvenuto il corpo verso le 5 del mattino, forse attirati dai rumori della violenta lite.

La vittima è Gabriele Pergola di 43 anni. Accanto al corpo, con evidenti segni sul collo, anche un asciugamano che potrebbe essere l’arma del delitto. Il sospetto è stato subito morte per strangolamento.

I soccorsi

I soccorsi sono stati immediatamente contattati dai proprietari della struttura Corte Cristina. Giunti sul posto i medici del 118 hanno tentato di rianimare l’uomo, ma senza successo.

I traumi dello strangolamento hanno impedito le operazioni di salvataggio e Gabriele Pergola è stato dichiarato deceduto dopo poco le cinque del mattino. Sul posto, oltre l’ambulanza e le forze dell’ordine, anche diversi curiosi della struttura e i residenti nei dintorni di questa.

Le indagini

Sul posto, insieme all’ambulanza, sono giunte anche le forze dell’ordine, ovvero i Carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena e della stazione di Selargius. Le ricerche sono iniziate dall’identificazione dell’aggressore. Sono stati i proprietari e altri testimoni della struttura a descrivere il giovane assassino. Dalle prime ricostruzioni le forze dell’ordine hanno riconosciuto il volto di un certo Gabriele Cabras (20 anni).

Si trattava di un volto e nome noto da tempo alle autorità. Il giovane è stato quindi facilmente rintracciato e fermato poco distante dal luogo del delitto. Le dinamiche, ancora da verificare e confermare, potrebbe essere una furiosa lite finita in tragedia.