Funerali Ratzinger, fedeli truffati sul web: venduti falsi posti a sedere per l'addio a Benedetto XVI

I funerali di Joseph Ratzinger hanno attirato fedeli provenienti da tutto il mondo, ma qualcuno di loro ha subito una truffa.

La truffa ai funerali di Ratzinger

Arrivati a Roma per partecipare ai funerali di Benedetto XVI, alcuni fedeli hanno scoperto di essere stati raggirati.

Agli ingressi di piazza San Pietro, alla destra del presepe guardando la Basilica, alcuni fedeli hanno riferito di avere “una prenotazione fatta online” e che, per questo, avrebbero avuto il diritto a seguire le esequie di Joseph Ratzinger dai posti a sedere a loro assegnati. I gendarmi, come riportato da ‘TgCom24’, hanno però spiegato loro che “sono stati truffati“. Non c’era bisogno, infatti, di alcuna prenotazione né di biglietti per assistere ai funerali di Ratzinger.

Fonte foto: ANSA Una vista della piazza durante i funerali di Joseph Ratzinger a San Pietro.

Fedeli tentano di “imbucarsi” ai funerali di Benedetto XVI

Ai funerali di Joseph Ratzinger è successo anche altro: alcuni fedeli hanno tentato di entrare in piazza San Pietro saltando i controlli, ma sono stati fermati prontamente dai Carabinieri.

“Qualcuno cerca sempre di imbucarsi“, hanno spiegato gli uomini dell’Arma, dopo aver fatto uscire i fedeli che erano riusciti a oltrepassare il colonnato.

Cosa è successo ai funerali di Ratzinger

Sono stati circa 50 mila i fedeli che hanno partecipato ai funerali di Joseph Ratzinger a San Pietro giovedì 5 gennaio, secondo quanto è stato riferito dalla sala stampa vaticana. Presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Dopo l’ultimo ‘Amen’ pronunciato da Papa Francesco, la folla di fedeli presente in piazza ha scandito a piena voce il grido “Santo subito!“, dedicato a Benedetto XVI. Prima che la bara di Joseph Ratzinger lasciasse il sagrato di San Pietro, lo stesso Papa Francesco si è alzato in piedi e ha poggiato la sua mano sul feretro per un momento di preghiera e commozione.

Al termine dei funerali, la bara in cipresso che ospita le spoglie di Benedetto XVI è stata portata nelle Grotte Vaticane. Joseph Ratzinger riposerà in quella che, in un primo momento, era stata destinata a tomba San Giovanni Paolo II, come è stato esplicitamente richiesto dallo stesso Papa Emerito.