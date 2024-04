Frutti di bosco Versilfood richiamati per possibile presenza di Norovirus e virus Epatite A: i lotti a rischio

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il Ministero della Salute ha diffuso la notizia dei frutti di bosco richiamati dai supermercati. Il motivo è la possibile presenza, in diversi lotti, di Norovirus e del virus dell’Epatite A. Cosa fare nel caso in cui si siano acquistate le confezioni nei supermercati e quali sono i rischi nel caso si sia consumato il prodotto in questione.

Quali sono i lotti ritirati

Il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo di diversi lotti di frutti di bosco Versilfood il 7 aprile 2024 per la possibile presenza di Norovirsu e del virus dell’Epatite A.

Quello che si sa, inoltre, è che i frutti di bosco sono commercializzati con i nomi Versilfungo S.p.A. e MAXI DI.

Fonte foto: Ministero della Salute

Alcune delle confezioni di frutti di bosco ritirate

La data di scadenza delle confezioni (che variano dai 300 ai 1000 grammi) dei prodotti interessati oscilla tra il 30 ottobre 2025 e il 30 dicembre 2025.

Quali sono i lotti coinvolti

I lotti coinvolti sono:

03AURO

17MITRO

19NTRO

20NTRO

22NTRO

30MTRO

30MTID

03AUID

03AURG

02AUSB

16MTSB

21NTSB

02AUIE

03AUIE

17MTIE

29MTIE

Cosa fare se si sono acquistati i frutti di bosco richiamati

Se avete acquistato uno dei prodotti appartenente ai lotti in questione,, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumare il prodotto.

Quali sono i rischi del consumo di prodotti surgelati: il Norovirus

Noto anche come “virus del vomito invernale” o “virus di Norwalk”, il norovirus si manifesta con una gastroenterite e colpisce fondamentalmente gli ambienti in cui si creano contesti comuni come scuole, asili, ospedali, case di riposo e navi da crociera.

La denominazione “virus di Norwalk” è dovuta a una cittadina nell’Ohio, Stati Uniti, che fu duramente colpita da un’epidemia di gastroenterite nel 1968.

I rischi di prodotti con il virus dell’Epatite A

Per quanto riguarda gli alimenti più spesso coinvolti in casi di infezione da virus dell’Epatite A, questi sono:

acqua;

frutti di mare o pescato crudo/poco cotto;

o pescato crudo/poco cotto; frutta e verdura cruda/mal lavata e i suoi prodotti derivati;

e cruda/mal lavata e i suoi prodotti derivati; cibi freddi pronti per il consumo (come panini o prodotti di gastronomia) che possono essere soggetti a cross-contaminazione diretta, per contatto con altri alimenti che veicolano il virus, oppure indiretta per contatto con utensili o superfici di lavoro contaminate e non adeguatamente pulite.

L’Epatite A è una malattia del fegato, ma è possibile una completa guarigione: spesso decorre in modo asintomatico.

A volte, dopo circa 15-45 giorni dal contatto con il virus, possono manifestarsi sintomi come:

stanchezza;

dolori addominali;

febbre;

perdita di appetito;

nausea;

vomito;

ittero.

Durante il decorso della malattia, possono comparire inoltre prurito, colorazione scura delle urine e chiara delle feci.