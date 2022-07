Frigge la carne delle vittime e la vende agli amici come canguro: la raccapricciante storia del killer russo

Ha ucciso due uomini per poi mangiarne la carne, vendendola, anche, spacciandola per carne di canguro.

È la storia di Vladimir il cannibale, raccontata da lui stesso agli autori di un documentario. L’uomo è stato condannato per duplice omicidio.

Vende la carne di un uomo, la testimonianza di Vladimir il cannibale: “L’ho fatta mangiare a un amico e ai suoi figli”

“Ho fatto mangiare carne umana a un amico, gli ho detto che era canguro, l’ha portata a casa e la moglie ha macinato tutto e l’hanno mangiata insieme ai figli. Non sapevano cosa fosse”. Lo ha raccontato Vladimir Nikolayevich Nikolayev.

L’uomo fu condannato per la prima volta nel 1997 per duplice omicidio. Poi ottenne uno sconto della pena, che si tramutò in ergastolo.

Mangia le sue vittime, la storia del killer russo: la prima uccisione e la decisione si assaggiare la carne umana

I raccapriccianti dettagli emergono nel corso di un documentario, alla cui realizzazione l’omicida ha acconsentito a partecipare. Alle telecamere ha raccontato il suo primo omicidio.

“Stavo tornando a casa da una festa un po’ ubriaco – ha detto – e vicino alla porta del mio edificio ho incontrato un altro ragazzo, anche lui ubriaco. Abbiamo iniziato a litigare. Lui mi ha colpito, e io l’ho colpito, e ho scoperto che era morto”.

Fu proprio quel primo omicidio a innescare, nell’uomo, che oggi ha 63 anni, la decisione di assaggiare, per la prima volta, la carne umana.

Come racconta: “Gli ho tagliato un pezzo di carne dalla coscia e l’ho lessato. L’ho provato, non mi è piaciuto, quindi l’ho tagliato a pezzi e l’ho fritto in padella”.

La storia terrificante del trafficante di carne umana: la spacciava per canguro, come è stato incastrato e da chi

Forse anche per sbarazzarsi più velocemente del corpo, Vladimir Nikolayev ha iniziato a spacciare la carne umana per carne di canguro, e a venderla.

Diversi suoi amici hanno acquistato la carne che il 63enne diceva essere di canguro. A incastrarlo è stato proprio uno dei suoi conoscenti. Accortosi che la carne vendutagli aveva un sapore fin troppo strano, decise di farla analizzare: da qui la sconvolgente scoperta.