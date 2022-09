Fratelli d'Italia contro Peppa Pig e il personaggio con due mamme. Perché la Rai non può mostrare l'episodio

Nel dibattito politico in Italia fa il suo ingresso anche Peppa Pig. Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia e candidato alla Camera alle Elezioni Politiche 2022 ha lanciato un appello alla Rai affinché non trasmetta l’episodio del cartone animato per bambini in cui viene introdotto un personaggio con due mamme.

Sulla vicenda ci sono nuovi sviluppi legati alla trasmissione degli episodi in questione.

Federico Mollicone contro Peppa Pig: le dichiarazioni

Nella giornata di giovedì 8 settembre, Federico Mollicone ha dichiarato: “È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini?“.

Il responsabile cultura di Fratelli d’Italia, candidato nel collegio plurinominale Lazio 1-01 della Camera dei Deputati alle Elezioni Politiche 2022, ha poi aggiunto: “Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l’indottrinamento gender. Per questo chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di ‘Peppa Pig’ in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l’episodio in questione su nessun canale o piattaforma web”.

Perché la Rai non può trasmettere l’episodio “delle 2 mamme” di Peppa Pig

Come appreso e riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, in questo momento la Rai non può trasmettere gli episodi di ‘Peppa Pig’ che vedono l’ingresso nel cartone animato di un personaggio con due mamme.

Nessuna censura: la spiegazione è legata ai diritti televisivi. La Rai, infatti, acquista il cartone animato per bambini dal 2008 e ha fatto lo stesso anche con la serie che contiene gli episodi in questione, ma non ha attualmente i diritti di trasmissione in chiaro, perché non sono ancora arrivati a scadenza i diritti per la trasmissione esclusiva su pay tv acquisiti da Disney.

Fonte foto: ANSA Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia.

Il nuovo personaggio di Peppa Pig

Creato dagli animatori britannici Mark Baker e Neville Astley e in onda dal maggio del 2004, ‘Peppa Pig’ è uno dei cartoni animati più popolari tra i bambini in età prescolare di tutto il mondo. In uno degli ultimi episodi è apparso un nuovo personaggio, Penny Polar Bear (amico della protagonista Peppa), che, nel descrivere la sua famiglia, ha raccontato: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l’altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti”.

Si tratta della prima volta in 18 anni di storia che nel cartone animato è presentata una coppia dello stesso sesso. Due anni fa, su un sito web statunitense, era stata lanciata una petizione che chiedeva una “famiglia di genitori dello stesso sesso in Peppa Pig”.