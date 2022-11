Frana Ischia: Procura indaga su allarmi inascoltati, si cercano 4 dispersi. La situazione a Casamicciola

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Sono proseguite anche nel corso della notte le ricerche degli ultimi 4 dispersi a Casamicciola, dopo la frana devastante che ha colpito Ischia nella mattinata di sabato 26 novembre. Le vittime fino a ora accertate sono 8. Intanto, la Procura di Napoli avrebbe deciso di aprire un’indagine sugli allarmi inascoltati nell’area.

Frana Ischia e allarmi inascoltati: si muove la Procura

La Procura di Napoli starebbe indagando sugli allarmi inascoltati lanciati dall’ingegnere Giuseppe Conte, ex sindaco di Casamicciola, il comune ischitano colpito dalla frana all’alba di sabato. Lo hanno reso noto gli organi di stampa e la notizia è riportata dall’agenzia ‘ANSA’.

L’ex primo cittadino ha riferito di avere lanciato, 4 giorni prima della tragedia, cioè il 22 novembre, delle pec alle autorità competenti per avvertirle dei rischi che correvano i cittadini di Casamicciola in relazione alle abbondanti precipitazioni previste.

Continuano le ricerche dei dispersi a Ischia

Proseguono, intanto, senza sosta le ricerche dei quattro dispersi dopo la frana che ha portato devastazione e morte a Ischia.

Adriano De Acutis, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, che da sabato segue un prima persone le attività di ricerca a Casamicciola, ha dichiarato all”Adnkronos’: “Le ricerche dei dispersi proseguono 24 ore su 24 perché in questa fase dobbiamo riuscire a ottenere il massimo risultato nel più breve tempo possibile. Probabilmente abbiamo individuato una zona in cui si possono trovare un paio di dispersi. Le ricerche continuano dal punto in cui si è scatenata la colata fino al mare perché abbiamo i sommozzatori che stanno lavorando”.

Lo stesso De Acutis ha tenuto a sottolineare: “Voglio ancora parlare di ricerca dispersi e non corpi, perché magari possono essere ancora in vita”. Poi ha aggiunto: “Stiamo lavorando con tutte le nostre forze”.

Frana Ischia: le parole di Giorgia Meloni

In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato a proposito della frana a Ischia: “In Consiglio dei Ministri abbiamo preso un impegno: approvare entro l’anno il Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico“.

La premier ha poi spiegato: “I ministri competenti effettueranno una ricognizione sia delle risorse già esistenti sia del personale da mettere a disposizione dei Comuni, a partire da quelli più piccoli. Abbiamo poi dato mandato al ministro Musumeci di creare un gruppo di lavoro interministeriale per gli interventi di medio e lungo periodo. C’è tantissimo lavoro da fare ma serve anche un approccio culturale diverso. Ogni euro investito sulla cura del territorio è un euro investito per dare ai nostri figli un’Italia più sicura e protetta”.

Sulle dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin, che ha proposto di arrestare i sindaci che consentono l’abusivismo, la premier ha precisato: “Quella del ministro Pichetto è stata un’espressione infelice, ma che voleva probabilmente sottolineare la necessità che le istituzioni siano chiamate a rispondere delle loro responsabilità”.

