Rocco Siffredi e la proposta indecente a Francesco Totti: "Lo conosco bene, lui ha il dono"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Mentre il nome di Francesco Totti, nelle ultime ore, è tornato ad attirare l’attenzione sia del mondo sportivo che degli appassionati di gossip, Rocco Siffredi ha citato l’ex calciatore durante la registrazione della puntata di Ciao Maschio, che andrà in onda il 26 ottobre su Rai 1. La battuta dell’attore non è di certo passata inosservata.

Rocco Siffredi sul Pupone: “Ha il dono”

Francesco Totti continua a far parlare di sé: non solo per le ultime dichiarazioni, secondo le quali potrebbe presto tornare in campo, ma anche per la sua presunta relazione con Marialuisa Jacobelli, conduttrice e giornalista sportiva.

A causa di questa attenzione che i media stanno riservando al Pupone, durante la registrazione dell’ultima puntata di Ciao Maschio è stato fatto il suo nome.

Fonte foto: ANSA

Francesco Totti al sorteggio per la finale di UEFA EURO 2020

A citarlo, Rocco Siffredi che, istigato dalla padrona di casa Nunzia De Girolamo, ha indicato Totti come un suo possibile erede.

“Ci sono delle persone che sono nate col dono e altre che il dono ce l’hanno e lo devono scoprire. Totti è identico, cioè ha il dono”, ha affermato.

L’invito a Francesco Totti

Quello di Rocco Siffredi a Francesco Totti ha le sembianze di una vera e propria proposta indecente. Infatti, l’ex pornoattore, dopo aver dichiarato di conoscere molto bene il Pupone (ed chiaro a cosa alludesse), ha addirittura invitato Totti alla Siffredi Hard Academy, la scuola di formazione da lui ideata e attualmente attiva a Budapest.

“Potrebbe rinascergli la carriera oggi stesso”, ha dichiarato Siffredi ai microfoni della De Girolamo.

Non è la prima volta che il regista fa affermazioni del genere in merito al calciatore. Già durante una delle sue ospitate a Belve, aveva dichiarato a Francesca Fagnani che lui e Totti hanno qualcosa in comune.

Pur non avendo specificato di cosa si tratta, l’allusione appare più che chiara.

Il gossip e il possibile ritorno in campo

Oltre a riflettere sulla proposta di Rocco Siffredi, Francesco Totti dovrà meditare anche su quanto sta accadendo alla sua vita sentimentale. Recentemente è stato avvistato in compagnia di Marialuisa Jacobelli, la quale avrebbe confermato la relazione.

Una notizia che giunge mentre si ipotizza un possibile ritorno del giocatore in campo, nonostante abbia abbandonato il calcio giocato ormai dal 2017.