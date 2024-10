Nubifragio a Ischia, il video delle strade come fiumi dopo la bomba d'acqua: 32 millimetri caduti in poche ore

Ischia di nuovo sotto un violento nubifragio e torna la paura alluvione. Una bomba d’acqua si è abbattuta sull’isola nella serata di martedì 22 ottobre, con oltre 32 millimetri di pioggia, come riportano i dati del pluviometro della Protezione civile, che hanno colpito in poche ore in particolare il Comune di Ischia. La zona del porto è stata investita da grandi quantità d’acqua che si sono riversate per le strade del centro abitato, trasformando le vie in veri e propri fiumi.

Il nubifragio

Il nubifragio ha colpito l’isola dopo le 18 di martedì 22 ottobre, giornata caratterizzata da una forte ondata di maltempo che ha imperversato su buona parte del Sud causando alluvioni ed esondazioni.

Come mostrano diversi video circolati sui social a testimonianza della forza dell’evento meteorologico, molte strade di Ischia Porto si sono trasformate in fiumi che hanno travolto scooter e auto, in particolar modo nella zona dei Pilastri dove l’acqua scesa dal paese di Barano ha trascinato via anche alcuni motorini in sosta.

La bomba d’acqua a Ischia

Mentre la conta dei danni è ancora in corso, il bilancio della bomba d’acqua non ha fatto registrare feriti o dispersi tra i residenti.

Gli effetti del nubifragi si sono visti sempre a Ischia Porto in via delle Ginestre e in alcune aree del comune di Barano mentre nel resto dell’isola non sono state segnalate particolari criticità.

L’allerta meteo

Per la giornata di mercoledì 23 ottobre, secondo le previsioni meteo, il maltempo dovrebbe dare una tregua di almeno 24 ore su tutta la zona, con cielo parzialmente nuvoloso ma scarse possibilità di precipitazioni. L’allerta tornerà ad alzarsi nella giornata di giovedì 24 ottobre, quando su tutto il Napoletano è atteso un nuovo fronte temporalesco.

L’isola di Ischia rimane osservata speciale nel timore che si possano ripresentare condizioni simili a quelle dell’alluvione del 2022, che colpì in particolar modo il comune di Casamicciola Terme, provocando 12 vittime, 12 feriti, 462 persone sfollate e 40 abitazioni colpite.