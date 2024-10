Alluvione a Bologna, gli audio delle telefonate piene di paura durante il maltempo: i racconti dei residenti

L’ennesima alluvione in Emilia-Romagna ha portato paura e devastazione. Oltre a vigili del fuoco, Protezione civile, carabinieri e polizia, in campo anche circa 700 volontari provenienti da varie regioni. I fiumi in piena hanno causato disagi soprattutto a Bologna, come testimoniano i racconti dei residenti e gli audio delle telefonate ai soccorritori.

Gli audio delle telefonate al 112

Dagli audio delle telefonate ai carabinieri diffusi dai militari si percepisce tutta la paura di chi ha dovuto affrontare l’ennesima alluvione.

“Sono in macchina, ho beccato un’ondata di acqua e l’auto si è bloccata in mezzo”, dice una delle persone che ha chiamato il 112 durante il maltempo a Bologna.

Fonte foto: IPA Una foto scattata a Bologna durante l’alluvione

Al telefono con l’operatore, l’automobilista riferisce di avere “l’acqua fino al finestrino“.

In un’altra chiamata, una donna racconta che “l’acqua è arrivata al piano terra” della sua abitazione, costringendola a rifugiarsi al piano superiore.

“Per favore, ho paura, non è mai successo. Sono un medico, lei mi dà coraggio” dice invece una dottoressa in un’altra telefonata, rispondendo all’operatore che la rassicura sull’arrivo dei soccorsi.

Alluvione a Bologna, la testimonianza di Giovanna

“Ho portato mia madre in braccio per salvarla”

“Non riuscivamo a uscire”

Bimbo di 3 mesi salvato in elicottero

La pulizia da fango e detriti a Bologna