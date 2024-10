Sparatoria a Napoli in corso Umberto, morto un 15enne incensurato: due minorenni feriti ricoverati in ospedale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È di un morto e due feriti il bilancio dalla sparatoria avvenuta a Napoli, in pieno centro, attorno alle 2 della notte fra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre. La vittima è un ragazzino di 15 anni incensurato. Gli spari sono stati esplosi in corso Umberto I, all’angolo con via Carminiello al quartiere Mercato. I feriti avrebbero rispettivamente 17 e 14 anni.

Un morto nella sparatoria a Napoli

Sul posto agenti del commissariato, personale della Scientifica e ambulanze. I soccorritori non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

La chiamata al numero unico delle emergenze è stata fatta da un residente che ha segnalato colpi d’arma da fuoco.

La sparatoria è avvenuta all’altezza del civico 248 di Corso Umberto I a Napoli

Feriti altri due minorenni

Oltre alla vittima, ci sono tre persone ferite: due minorenni (di 17 e 14 anni) che sono stati ricoverati e un maggiorenne che non sarebbe stato trattenuto in ospedale.

Secondo quanto riferito da Adnkronos, entrambi sarebbero stati ricoverati al Cto, probabilmente coinvolti nella stessa sparatoria:

il 17enne sarebbe stato colpito anche lui da un proiettile che l’ha centrato al braccio , ma non sarebbe in pericolo di vita;

, ma non sarebbe in pericolo di vita; il 14enne avrebbe riportato invece lievi escoriazioni alle braccia e sulla fronte, forse per una caduta.

Ma c’è anche un ragazzo di 27 anni, trasportato all’ospedale Pellegrini per accertamenti e non ricoverato.

Le indagini sulla sparatoria a Napoli

Proseguono le indagini della Squadra Mobile della Questura di Napoli per far luce sull’accaduto.

Non è chiaro se il 15enne ucciso fosse il bersaglio del raid o se sia rimasto coinvolto per caso.

La dinamica dei fatti è allo studio degli investigatori, anche grazie all’esame delle immagini di videosorveglianza.

La polizia ha interrogato i testimoni, compresi i due minorenni ricoverati e il 27enne.

Notizia in aggiornamento…