Foto del principe Frederik di Danimarca con un'altra a Madrid: reazione della moglie, sono sposati da 19 anni

Ciò che in questo momento lega la Spagna e la Danimarca non è tanto la visita ufficiale dei reali iberici ai loro pari del Paese scandinavo, quanto le rivelazioni pubblicate da una rivista spagnola, che ha paparazzato il principe Frederik di Danimarca a Madrid, in compagnia della ex modella messicana Genoveva Casanova.

Le foto del principe Frederik

In questi giorni re Filippo VI e la regina consorte Letizia, reali di Spagna, sono in visita in Danimarca, ospiti della regina Margherita II e della coppia di principi ereditari, il principe Frederik e sua moglie Mary, con la quale è sposato da 19 anni.

Ma mentre le famiglie reali condividono del tempo insieme, dalla Spagna arriva uno scandalo pronto a stravolgere la serenità di questi giorni.

Fonte foto: IPA Il principe Frederik di Danimarca con la moglie, la principessa Mary, fotografati durante la visita dei reali spagnoli nel Paese scandinavo

La rivista spagnola Lecturas ha difatti pubblicato delle foto del principe Frederik di Danimarca, futuro re, in giro per le strade di Madrid in compagnia di Genoveva Casanova, ex modella messicana.

Le parole di Genoveva Casanova

Gli scatti pubblicati dalla rivista spagnola ritraggono i due all’uscita dal museo Thyssen-Bornemisza, dopo una visita alla mostra su Pablo Picasso. Altre fotografie riprendono la coppia passeggare nel Parco del Retiro, per poi dirigersi al ristorante El Corral de la Morería.

Secondo l’articolo pubblicato sulla rivista di gossip però ci sarebbe dell’altro: dopo passeggiata e cena infatti, i due sarebbero andati a casa della donna, dove sarebbero rimasti per 7 ore.

Genoveva Casanova ha però consegnato a Instagram una copia della diffida mandata dai suoi legali a Lecturas, e una dichiarazione in cui nega qualsiasi coinvolgimento romantico con il principe Frederik, nel tentativo di mettere a tacere voci “totalmente false” che avrebbero causato “un grave danno al suo onore”.

Chi è Genoveva Casanova

Genoveva Casanova ha 47 anni, ed è l’ex moglie di Cayetano Martinez de Irujo, Duca di Arjona e Conte di Salvatierra, Martínez de Irujo, nonché uno dei cinque figli della diciottesima duchessa d’Alba Cayetana Fitz-James Stuart, che è stata una delle aristocratiche più ricche d’Europa.

Dopo una carriera come modella, durante la quale ha lavorato anche con marchi importanti come Dior, Genoveva Casanova ha lavorato anche come scrittrice, personaggio televisivo e, non ultimo, è stata direttrice dei Progetti e delle Relazioni Istituzionali della Fondazione Casa de Alba.

La risposta della casa reale danese

La sua apparizione al fianco del principe Frederik potrebbe ora mettere in crisi la relazione del nobile danese con la moglie Mary Donaldson, con il quale è sposato da 19 anni e dalla quale ha avuto 4 figli.

Ma a tentare di spegnere sul nascere le fiamme della polemica ci ha pensato un comunicato della casa reale danese: “Da anni manteniamo la politica di non commentare né confermare alcun dettaglio relativo a questioni private. Inoltre, vorremmo sottolineare il nostro impegno nel rispettare la privacy dei membri della famiglia reale, compreso il principe ereditario”.