Fonte Nuova, operaio muore schiacciato da lastre di cemento: era al volante di un camion, indagini in corso

Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio è morto la mattina di venerdì 20 gennaio a Fonte Nuova, in provincia di Roma, dopo che il camion che stava conducendo è stato travolto da alcuni pannelli di cemento, urtati dal braccio elevatore del mezzo, all’interno di una ditta. L’uomo è deceduto sul colpo, schiacciato.

La dinamica

L’incidente è avvenuto in via Stella Polare, all’interno di una ditta di smaltimento rifiuti, intorno alle 6 di venerdì 20 gennaio, secondo quanto riferito da ‘Roma Today’.

L’uomo, all’interno della cabina del camion, è stato investito da pannelli di cemento urtati dal braccio elevatore del mezzo pesante.

Fonte foto: Vigili del Fuoco I vigili del fuoco durante i lavori per mettere in sicurezza l’area

Indagini in corso

Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione Mentana, i vigili del fuoco per la rimozione delle parti pericolanti e il personale del 118.

Questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Si indaga per determinare le esatte cause del drammatico incidente sul lavoro.

Operaio morto a Foggia, grave un altro a Lodi

Solo poche ore prima, nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio, un operaio di 47 anni era morto a Foggia, schiacciato da un camion sul quale stava eseguendo lavori di manutenzione.

L’incidente è avvenuto all’interno del parcheggio della ditta presso la quale la vittima lavorava.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni dipendenti, ma anche in questo caso il personale del 118, una volta arrivato sul posto, non ha potuto far altro che costatare il decesso del 47enne.

Poco prima, invece, un operaio di 25 anni, che stava lavorando in un’azienda di elettronica nella zona di San Grato a Lodi, è rimasto folgorato ed è in condizioni gravissime: i sanitari l’hanno soccorso mentre era in arresto cardiocircolatorio.