Stresa, operaio muore schiacciato dal suo furgone. Altro incidente mortale sul lavoro a Sassari

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Incidente mortale sul lavoro a Stresa, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Un operaio di 53 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal suo furgone. Il mezzo era parcheggiato in discesa e si sarebbe mosso, travolgendo l’uomo. Tragedia sul lavoro anche a Sassari, in un cantiere stradale.

Stresa, operaio muore schiacciato dal suo furgone

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, martedì 3 dicembre, a Passera, frazione di Stresa, in una strada che sale lungo il versante della montagna sopra il Lago Maggiore.

Come riporta La Stampa, la vittima è un operaio 53enne di Grignasco, nel Novarese, dipendente di una ditta di spurghi di Romagnano Sesia.

L’uomo è stato travolto e schiacciato dal furgone da cui era appena sceso. Il 53enne è morto sul colpo, inutile l’intervento del personale del 118, arrivato sul posto assieme a vigili del fuoco e carabinieri.

La ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo era appena sceso dal furgone, parcheggiato in un tratto di strada in pendenza, per aprire un cancello di accesso ad un’area privata dove doveva andare a lavorare.

Poi la tragedia: per cause da accertare (forse un guasto meccanico, forse l’uomo non ha inserito correttamente il freno), il furgone si è mosso e ha travolto l’uomo.

Operaio morto in un cantiere a Sassari

Nelle stesse ore un altro lavoratore è morto sul lavoro in Sardegna, in un cantiere stradale sulla provinciale 60, nel Sassarese. La vittima è un operaio di 22 anni impegnato nei lavori di manutenzione della strada.

Secondo quanto riporta Ansa, il giovane è rimasto schiacciato, per cause ancora da accertare, tra un rimorchio e un camion.

Il 22enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è deceduto poche ore dopo il ricovero.