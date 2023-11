Finto maestro elementare scoperto grazie a errori grammaticali in una scuola a Cremona: aveva solo la 3^ media

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Troppi errori grammaticali per un maestro di scuola elementare: Umberto D’Amato, 50 anni, originario di Castellamare di Stabia e residente a Salerno, aveva la terza media ma per 5 mesi, da settembre 2022 a gennaio di quest’anno, ha insegnato come supplente in un istituto di Cremona. Per l’accusa che l’ha smascherato, il finto maestro era in possesso di un diploma fasullo.

Le indagini sul finto maestro

Come riportato da La Provincia di Cremona, ora l’uomo è indagato per esercizio abusivo della professione, falsità materiale commessa da privato e truffa ai danni dello Stato per circa 10mila euro.

L’indagine della squadra mobile, coordinata dal pm Alessio Dinoi, è partita dalla segnalazione di Barbara Azzali, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo 4. “Gli errori ortografici banali e la difficoltà anche a livello di comunicazione orale, mi avevano insospettito. Avevo notato delle criticità palesi”, ha spiegato la dirigente.

I poliziotti del commissario capo Marco Masia hanno accertato che il 50enne (incensurato e con casa a Salento), aveva fatto domanda per accedere alla graduatoria provinciale, dichiarando di essere in possesso del diploma magistrale, che aveva inviato online.

Il documento tuttavia ha insospettito gli investigatori. Il numero di protocollo era incompatibile con il progressivo della scuola che D’Amato sembrava avesse frequentato: un istituto scolastico di Castellamare di Stabia (Napoli).

In seguito ad altre verifiche, le forze dell’ordine hanno scoperto che l’uomo non aveva mai frequentato quell’istituto.

Il sequestro del finto diploma

Il 7 giugno scorso, su delega del pm, la squadra mobile di Salerno, in contatto con quella di Cremona, si è presentata alla porta di casa del finto maestro.

In seguito alle perquisizioni è stato sequestrato il diploma fasullo, sul quale si stanno compiendo gli ultimi accertamenti. Da giovedì 2 novembre, D’Amato risulta ufficialmente indagato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il tentativo precedente

L’uomo aveva già tentato di entrare come collaboratore scolastico in un’altra scuola di Cremona: l’istituto superiore Luigi Einaudi. Aveva frequentato un solo corso regionale, quello da barman, senza avere il diploma richiesto. Era stato depennato.

Da qui il tentativo di spacciarsi per maestro, andato male. “La scuola è obbligata a verificare i titoli dei supplenti – ha dichiarato la dirigente Azzali –. Io ho agito come tutte le altre scuole, non faccio di più degli altri dirigenti”.