Diplomi di maturità comprati, 10mila casi sospetti sotto indagine del Ministero dell'Istruzione

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Scoppia il caso diplomifici. Un indagine su 92 istituti superiori fa scattare le verifiche del Ministero dell’Istruzione. Oltre 10.000 casi sospetti in tutta Italia nelle scuole paritarie.

L’indagine sui diplomi di maturità comprati

Un’inchiesta di Tuttoscuola ha segnalato circa 10 mila casi di diplomi di maturità sospetti rilasciati durante l’ultima sessione degli esami di Stato.

Il giro d’affari, secondo questo dossier, si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro ogni anno e coinvolgerebbe una novantina di istituti paritari, le scuole private.

Studenti prima dell’esame di maturità in un istituto statale di Napoli

Il dato di partenza del report è un aumento degli iscritti alle scuole superiori paritarie negli ultimi anni, dopo una lunga stagnazione. Nel 2023 è stato del 163%, ma non è equamente distribuito.

La crescita si concentra infatti in sole 92 scuole, il 6,5% del totale degli istituti privati, che da sole hanno fatto registrare il 30% dei nuovi iscritti. In alcuni casi al quarto anno ci sono solo qualche decina di studenti, che diventano improvvisamente mille per la quinta superiore.

Dove si trovano gli istituti sospetti

La buona parte di queste scuole sospette si torva in sole nove province italiane. Roma, Frosinone, Palermo, Agrigento e tutte e cinque le province della Campania (Salerno, Avellino, Caserta, Napoli e Benevento).

Ben 82 delle 92 scuole prese in esame dal report si trovano proprio in quest’ultima provincia, con il capoluogo che ne ospita ben 59. Seguono il Lazio con 6 e la Sicilia con 4.

Nonostante siano geograficamente circoscritti, questi istituti attraggono alunni da tutta Italia, altro motivo di sospetto nei loro confronti.

Scatta l’indagine del Ministero dell’Istruzione

La portata dell’indagine ha spinto il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad avviare una serie di accertamenti nelle scuole sospette per verificare che rispettino le leggi e i requisiti di parità.

Nel piano di semplificazioni al vaglio del Governo è stata inserita proprio una norma che riguarda gli istituti privati. È infatti diventato molto complicato, per le scuole paritarie, ricevere i contributi che lo Stato garantisce loro.

Per velocizzarne l’erogazione la procedura sarà digitalizzata, mentre saranno riformati e intensificati i controlli per scoprire i diplomifici, con l’assunzione di 146 ispettori che andranno vicini a raddoppiare quelli attuali.