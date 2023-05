Filippo Magnini e Giorgia Palmas fermano una ladra a Milano e sventano uno scippo: interviene la polizia

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

All’ora di pranzo di sabato 27 maggio Filippo Magnini e Giorgia Palmas si trovavano in un locale di corso Sempione, nei pressi dell’Arco della Pace e degli studi Rai di Milano. Improvvisamente la coppia, così come altri clienti, è stata attirata dalle urla di una signora che in quel momento stava lottando contro una ladra. Il campione di nuoto e la soubrette si sono lanciati all’inseguimento della donna e sono riusciti a bloccarla.

Milano, Filippo Magnini e Giorgia Palmas fermano una ladra

Come riporta ‘Ansa’, alle 12 Filippo Magnini e Giorgia Palmas stavano consumando un pranzo in un locale di Corso Sempione con vista sull’Arco della Pace, in una Milano già al centro delle cronache dopo il video che mostrava le manganellate alla trans da parte delle forze dell’ordine.

Improvvisamente il campione di nuoto e la showgirl, insieme agli altri avventori, sono stati attirati dalla richiesta di aiuto di una donna che in quel momento stava subendo uno scippo da una ladra.

Fonte foto: IPA Filippo Magnini e Giorgia Palmas fermano una ladra a Milano

La coppia si è subito lanciata all’inseguimento della ladra, riuscendo a fermarla e impedendole, così, di portare a termine il furto.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono riusciti dunque a consegnarla a una volante della polizia che si trovava nella zona.

La ladra era già nota alle forze dell’ordine

I poliziotti hanno identificato la ladra.

Si tratta di una 62enne di origine cubana di nome Romona F.S. – come scrive ‘Repubblica’ – già nota alle forze dell’ordine per alcuni precedenti.

I poliziotti l’hanno indagata a piede libero per tentato furto.

La vittima era una turista francese di 51 anni, che dopo l’episodio ha ringraziato a cuore aperto Filippo Magnini e Giorgia Palmas per la tempestività del loro intervento che ha permesso di sventare la rapina.

Per il momento la coppia non ha ancora commentato la vicenda sui social.

Il precedente del 2019

Come ricostruisce ‘TgCom24’, Filippo Magnini si è già reso protagonista di una buona azione nei confronti di persone in difficoltà.

Nel 2019, infatti, il campione di nuoto ha salvato un uomo che rischiava di annegare nel mare di Villasimius, in Sardegna.

L’uomo non riusciva a restare a galla mentre rincorreva un gommone verso il largo, quindi Magnini si è precipitato in suo soccorso e lo ha tenuto in superficie mentre arrivavano i soccorsi.