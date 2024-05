Altri guai per Camila Giorgi, affitti non pagati e mobili rubati: l'accusa del proprietario della villa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non ci sarebbe soltanto il Fisco a cercare Camila Giorgi, l’ex campionessa di tennis sparita da tempo nel nulla, presumibilmente fuggita all’estero. Ma anche il proprietario della villa di Calenzano dove lei viveva fino a pochi mesi fa. L’uomo lancia pesanti accuse: la famiglia Giorgi sarebbe andata via senza pagare mesi di affitto arretrato e portandosi via mobili e arredi di pregio per decine di migliaia di euro.

Camila Giorgia e la villa di Calenzano

Intervistato da Repubblica, il proprietario della villa di Calenzano, alle porte di Firenze, dove Camila Giorgi ha vissuto con i familiari fino a tre mesi fa parla dell’improvvisa fuga della tennista e dei danni subiti.

L’uomo racconta che i Giorgi sono andati via senza dire nulla e senza pagare sei mesi di affitto. Non solo, avrebbero portato via “metà arredamento”, tra cui “tappeti persiani e mobili di pregio, anche un antico tavolo da mezza tonnellata”, per un danno complessivo tra i 50 e i 100 mila euro.

Il racconto del proprietario

Il proprietario dell’immobile parla di una “situazione irreale”, di una “beffa”: “Pensavamo di essere tranquilli ad aver affittato la casa a una persona conosciuta, a una atleta di spessore internazionale”.

L’uomo spiega di aver saputo della fuga di Camila Giorgi dai vicini, che lo hanno avvisato dell’arrivo di una gru e di alcuni furgoni per il trasloco.

“È stato uno shock. Quando sono arrivato – racconta – non c’era già più nessuno e la casa era mezza vuota, come se fosse stata razziata“. In giardino poi c’erano altri mobili e tappeti accatastati, “probabilmente avevano già riempito i container e non sapevano dove metterli”.

Al momento non c’è nessuna denuncia: “Sono scoraggiato – spiega il proprietario della villa – probabilmente sono andati all’estero e non li rivedremo mai, non voglio sprecare altro tempo e risorse”.

La fuga di Camila Giorgi e i guai col Fisco

Negli ultimi giorni sono emerse diverse notizie che riguardano Camila Giorgi, a partire dal misterioso annuncio del suo ritiro, fatto con la sola comunicazione all’International Tennis Integrity Agency, l’ente che monitora i rischi di doping e scommesse nel mondo del tennis.

La 32enne maceratese ha poi rotto il silenzio alcuni giorni fa, dalla località ignota dove si trova, forse negli Stati Uniti, confermando sui social il ritiro dall’attività agonistica.

Non è chiaro se la sua fuga all’estero sia legata ai guai col Fisco: secondo l’Agenzia delle Entrate l’ex tennista non avrebbe presentato per anni la dichiarazione dei redditi, tanto da subire un pignoramento da 464 mila euro nel 2023 presso la Federtennis.