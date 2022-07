Femminicidio Cosenza, Domenica Caligiuri è stata uccisa dal marito: la confessione dopo ore d'interrogatorio

Svolta nelle indagini relative alla morte di Domenica Caligiuri, la donna di 71 anni uccisa a coltellate nella sua casa di Mandatoriccio, nel Cosentino. Ad assassinarla è stato il marito Luigi Carlino. Ex falegname di 73 anni, ha confessato il femminicidio dopo essere stato interrogato per ore in caserma: fin da subito era stato ritenuto dagli inquirenti il principale sospettato, nonostante si fosse dichiarato innocente.

Il ritrovamento del cadavere

La vittima era un’insegnante in pensione. Il suo corpo senza vita martoriato dalle coltellate, con ferite sia all’addome che al torace, era stato trovato ieri, sabato 2 luglio, riverso sul letto matrimoniale.

In quel momento Carlino non si trovava nell’abitazione. Secondo quanto si apprende il delitto risalirebbe allo scorso giovedì.

L’uomo sarebbe dunque riuscito a non far trapelare nulla all’esterno per tre giorni, mantenendo un comportamento all’apparenza normale. A dare l’allarme erano stati i parenti, preoccupati per non essere riusciti a mettersi in contatto con la donna.

Liti frequenti tra Domenica Caligiuri e Luigi Carlino

Dalle indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno portato alla raccolta di numerose testimonianze, è emerso che il rapporto tra Domenica Caligiuri e Luigi Carlino era da tempo caratterizzato da una continua litigiosità.

Da chiarire ancora tuttavia il reale motivo delle tensioni. Secondo i vicini di casa la vittima era eccessivamente tollerante verso non meglio precisati comportamenti del marito, che sarebbero stati improntati alla prevaricazione.

Gli approfondimenti non hanno comunque fatto emergere alcuna denuncia per maltrattamenti o lesioni da parte dell’ex insegnante. Nei confronti dell’uxoricida risulta solo una denuncia passata per guida in stato di ebrezza. Tre i figli della coppia, due maschi e una femmina, nessuno di loro residente a Mandatoriccio.

Proseguono le indagini

La dinamica del femminicidio resta ancora da chiarire definitivamente: ciò che sembra essere certo è che Domenica Caliguiri sia stata uccisa al culmine dell’ennesima furiosa lite.

Gli inquirenti sono al lavoro per capire se la 71enne sia stata raggiunta dalle coltellate del marito mentre era già coricata sul letto o se invece sia stato lo stesso assassino a portare lì il suo corpo.

Secondo quanto si apprende Carlino avrebbe fornito le indicazioni per fare trovare l’arma del delitto, ma al momento non è ancora stata recuperata.

Intanto si attendono gli esiti dell’autopsia disposta dal pm di turno della Procura di Castrovillari, che sarà in grado di fornire ulteriori elementi per ricostruire il tragico fatto.