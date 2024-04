Federico Fashion Style insultato e picchiato sul treno, preso a schiaffi e pugni da un uomo "perché sono gay"

Picchiato sul treno “perché sono gay“, questo il racconto che il noto parrucchiere dei vip Federico Fashion Style ha affidato ai suoi canali social. Federico Lauri, queste le sue generalità all’anagrafe, si trovava un treno Italo partito da Milano per raggiungere Napoli, quando ad un certo punto, mentre il convoglio era fermo ad Anagni (Frosinone), un uomo lo avrebbe riconosciuto e aggredito dopo averlo apostrofato con insulti omofobi. Per questo motivo ha ricevuto una prognosi di 15 giorni.

L’aggressione sul treno

Come detto in apertura, Federico Fashion Style ha raccontato la vicenda sui social. L’episodio avrebbe avuto luogo il 18 aprile. Il parrucchiere dei vip stava viaggiando verso Napoli per lavoro e il treno, per un inconveniente tecnico, si era fermato all’altezza di Anagni.

Considerata la portata del ritardo, Federico Lauri ha avuto la premura delle clienti che lo aspettavano nella città partenopea. Per questo motivo è uscito dal salotto prenotato per poter conferire con il personale del treno. In quel momento si sarebbero scatenati gli eventi.

Intervistato dal ‘Corriere della sera’, Federico Fashion Style ha raccontato la vicenda: “Un signore,di mezza età, distinto, che viaggiava in classe business, mi stava riprendendo con il telefonino senza la mia autorizzazione”. Quindi il noto parrucchiere avrebbe redarguito il passeggero invitandolo a eliminare il video, e lo sconosciuto dopo aver negato di averlo ripreso avrebbe cominciato ad insultarlo: “Fai schifo, guardati allo specchio, sei un cog***one”.

Il tutto sarebbe avvenuto in presenza del personale di bordo, e per questo motivo Federico Lauri avrebbe chiesto l’intervento del capotreno. Anche di fronte a quest’ultimo lo sconosciuto avrebbe seguitato a negare di aver ripreso con il telefonino, continuando ad apostrofare Lauri dandogli del “pagliaccio”. Il popolare parrucchiere avrebbe dunque richiesto l’intervento della polizia, al che il passeggero gli avrebbe detto: “Vai a sederti, fro**o di me**a“.

Dopo avergli fatto notare la sua maleducazione, Federico Fashion Style avrebbe detto all’uomo che “suo figlio potrebbe, un giorno, confessargli di essere omosessuale”. In quel momento lo sconosciuto “mi è saltato addosso sferrandomi un pugno sul volto e prendendomi a schiaffi“.

Il trasporto all’ospedale e la denuncia

Dopo l’aggressione Federico Lauri è stato trasportato al pronto soccorso di Colleferro, in provincia di Roma, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranio-facciale con una prognosi di 15 giorni.

Al ‘Corriere della sera’ Federico Fashion Style ha riferito che “il trauma psicologico è devastante“. L’episodio non passerà inosservato: il volto di Real Time, infatti, ha rivelato che “ci sono i testimoni e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza come prova”.

Federico Fashion Style sui social: “Picchiato perché gay”

In una storia postata su Instagram, Federico Fashion Style ha detto: “Essere insultato, denigrato e aggredito per l’orientamento sessuale è vergognoso. Vi prego, smettetela di chiamare la gente “fro**o”. L’omosessualità non è una malattia“.

Lo stesso concetto lo ha ribadito al ‘Corriere della sera’ con queste parole: “L’omofobia è la malattia, non l’omosessualità. Loro si devono curare“.