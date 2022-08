Federico Fashion Style in ospedale per un'operazione, la rivelazione su Instagram: "Volevo farlo da anni"

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è ricoverato in ospedale. Il parrucchiere dei vip, famoso per aver partecipato a diverse trasmissioni televisive, si è sottoposto a un intervento chirurgico. A renderlo noto è stato lo stesso Federico Fashion Style attraverso diverse storie e un lungo post su Instagram. Ad accompagnare il messaggio una sua foto scattata sul letto dell’ospedale.

Perché Federico Fashion Style è in ospedale

Ma per quale motivo Federico Fashion Style è finito in ospedale? Nulla di grave, come spiega lui stesso, ma solo un intervento programmato da tempo a fini estetici. “Ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo”, ha scritto Lauri su Instagram.

In pratica si è sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un accumulo di pelle sull’addome. Federico Fashion Style ha spiegato che, dopo aver perso molti chili, aveva provato a eliminare l’accumulo di pelle con esercizi e altro.

Il messaggio ai fan di Federico Fashion Style

Non essendo riuscito a togliere l’inestetismo con metodi poco invasivi, Federico Fashion Style ha deciso di andare in ospedale per rimuovere l’accumulo chirurgicamente.

“Non vi nascondo che ci ho messo almeno 15 anni per decidere perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessità”, ha scritto su Instagram Lauri.

Lo stesso Federico Fashion Style ha precisato di non avere nulla in contrario verso chi decide di “rifarsi dalla testa ai piedi”.

Chi è Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri

Diventato famoso grazie al programma Il Salone delle Meraviglie, andato in onda su Discovery Italia, Federico Fashion Style è partito dal salone di Anzio per poi diventare un volto noto della televisione italiana.

Tra i suoi clienti più famosi ci sono Valeria Marini e Giulia De Lellis. Ultimamente altri personaggi noti si sono sottoposti a interventi di chirurgia estetica.

Tra questi Joe Jonas, membro della band Jonas Brothers, che a 33 anni ha deciso di farsi iniettare una neurotossina per cancellare alcune rughe sul volto.