Fabio Rovazzi e il finto furto del cellulare durante la diretta Instagram per promuovere la canzone "Maranza"

Disavventura per Fabio Rovazzi in centro a Milano. Anzi, no. Il noto youtuber e cantante ha fatto parlare di sé per essere stato vittima di un presunto furto del cellulare in corso Garibaldi, nel bel mezzo di una diretta su Instagram. Il video è immediatamente diventato virale sui social, alimentando nuove polemiche sulla sicurezza nel capoluogo lombardo. Ma per Rovazzi l’obiettivo era un altro: lanciare il nuovo singolo, la canzone “Maranza“, con Il Pagante.

Il furto del cellulare di Fabio Rovazzi durante una diretta su Instagram

Rovazzi stava parlando in live con i suoi follower (alla diretta stavano partecipando circa 400 persone), rispondendo ad alcune delle loro domande, come riportato anche da Tgcom24.

A un certo punto alle spalle dello youtuber è comparso un ragazzo, che successivamente gli ha strappato lo smartphone dalle mani, fuggendo.

Fonte foto: ANSA

Fabio Rovazzi alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia, nel 2022

La live proseguita durante la fuga

La diretta Instagram è proseguita anche durante la fuga del ladro, che poi si è messo il dispositivo in tasca.

Inizialmente, molti hanno pensato ad una gag organizzata dallo stesso Rovazzi per scherzare con i propri follower.

Presto però, tutti hanno realizzato che si era trattato di uno scippo in piena regola.

Le reazioni

Il video è subito diventato virale sui social e ha alimentato nuove polemiche sul tema della sicurezza a Milano.

“Pensate positivo, almeno non lo hanno accoltellato”, ha scritto ironicamente un utente su X.

Anche la nota pagina Instagram Milanobelladadio ha ripubblicato il video.

Tanti i commenti sferzanti sotto al post: “Milano è peggiorata tantissimo”, “Non sono mai stato rapinato in 43 anni di vita, a febbraio la prima volta a Milano, che caso eh”. O, ancora: “Città allo sbando“.

Il finto furto per lanciare la canzone “Maranza” con Il Pagante

In realtà si è trattato di una trovata pubblicitaria, puro marketing per promuovere l’uscita del nuovo singolo con Il Pagante, dal titolo “Maranza”.

Lo ha spiegato lo stesso Rovazzi:

“Ho pensato ad un’idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l’uscita del mio brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuitomediatico così ampio. Ho solo messo in scena una barra del pezzo che abbiamo scritto: Giravo in Corso Como/Si è avvicinato un uomo/Mi ha chiesto una Marlboro e l’orologio/Non so che ore sono/In tasca sento un vuoto/Mi hanno pullappato (mi hanno derubato)/ Con una moto/ Ora ho un sogno solo/Vorrei diventare come uno di loro/Un maranza”.

La canzone è nata dal sample dell’iconica hit dance anni ‘90 Think about the way.

Cosa significa “Maranza”

Come riportato dall’Accademia della Crusca, non si conosce l’etimologia esatta della parola.

Potrebbe derivare dalla sovrapposizione di voci come Marakesch e Marocco.

La prima attestazione risalirebbe al 1988, dato che il termine era presente nel brano Il capo della banda di Jovanotti:

“Mi chiamo Jovanotti e sono in questo ambiente

di matti di maranza e di malati di mente

fissati con le moto e coi vestiti americani

facciamo tutto ora o al massimo domani.”

La definizione che ne dà l’Accademia della Crusca è questa:

“Ragazzo o, meno freq., ragazza, che appartiene a gruppi di giovani che condividono e ostentano atteggiamenti da strada, particolari gusti musicali, capi d’abbigliamento e accessori appariscenti e un linguaggio spesso volgare”.