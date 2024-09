Maltempo a Milano, auto resta bloccata in un sottopasso allagato con l'acqua fino al tettuccio: il video

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un’auto è rimasta bloccata in un sottopasso allagato a Milano il 5 settembre, giornata contrassegnata dal forte maltempo che si è abbattuto in città. L’episodio è avvenuto in via Pompeo Leoni: il veicolo si è ritrovato sommerso dall’acqua e sono dovuti intervenire i soccorsi per liberare il conducente. Fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi, ma si tratta dell’ennesimo episodio che mette in risalto i rischi per gli automobilisti e l’impatto che gli eventi climatici estremi – sempre più frequenti – hanno sulla normale vita quotidiana nei centri urbani.

Il maltempo ha colpito Milano con forti piogge tra mercoledì e giovedì, che hanno portato all’esondazione del Seveso e di conseguenza all’allagamento di diverse aree della città.

Le squadre di vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per soccorrere automobilisti bloccati in sottopassi, oltre a gestire gli alberi caduti in tutta la città e gli effetti degli allagamenti. Anche le linee elettriche hanno subito danni, con diverse cabine elettriche letteralmente inondate.

Fonte foto: ANSA

Gli effetti dell’esondazione del Seveso a Milano causa maltempo

Il maltempo ha causato inoltre gravi disagi al traffico, con ritardi nei treni e la chiusura di alcune linee della metropolitana. Il tratto della M2 tra Famagosta e Assago, in particolare, è stato temporaneamente sospeso a causa degli allagamenti in galleria, e altri ingressi della metropolitana sono stati chiusi.

Le forti precipitazioni hanno fatto registrare un quantitativo di oltre 100 millimetri di pioggia in zone come San Siro e Porta Genova. Le previsioni indicano una possibile attenuazione del maltempo entro la serata di giovedì, ma nuove piogge sono attese per la notte e la mattina di venerdì.