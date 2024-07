Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 20 luglio 2024: i numeri vincenti e il jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 20 luglio 2024, concorsi numero 115 e 116, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di 20 luglio 2024.

I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.

Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

BARI 2 37 6 77 72 CAGLIARI 28 4 69 51 83 FIRENZE 69 17 49 75 52 GENOVA 76 33 36 66 85 MILANO 7 51 80 89 41 NAPOLI 10 47 28 30 48 PALERMO 52 24 80 62 26 ROMA 37 29 34 35 49 TORINO 81 13 84 88 27 VENEZIA 84 21 39 2 3 NAZIONALE 81 40 56 83 35

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 70 48 57 71 45 50

Numero Jolly: 80

Numero Superstar: 52

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 4 6 7 10 13 17 21 24 28 29 33 37 47 51 52 69 76 81 84

Numero Oro: 2

Doppio Oro: 37

Come si gioca al Lotto

Giocare al Lotto è molto semplice si può fare in pochi passi.

Scegli fino ad un massimo di 10 numeri dall’1 al 90. Scegli la ruota tra le 10 che rappresentano le città e quella Nazionale. Puoi anche scegliere l’opzione “Tutte le ruote” che però non comprende la ruota Nazionale. Scegli il tipo di puntata tra: estratto, estratto determinato, ambo, ambetto, terno, quaterna e cinquina. Puoi anche scegliere diversi tipi di puntata sulla stessa schedina. Scegli l’importo a partire da un minimo di 1 €, fino ad un massimo di 200 €. L’importo deve essere una cifra multipla di 0,50 €. Aspetta l’estrazione che avviene alle 20 nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Ora puoi controllare se hai vinto.

Come si gioca al Superenalotto

Il Superenalotto è collegato all’estrazione del Lotto. Vediamo passo per passo come si gioca.

Scegli sei numeri fra 1 e 90. Ogni singola giocata costa 1 €. Scegli se attivare l’opzione Superstar al costo di 0,50 € che consente di partecipare all’estrazione di premi più ricchi. Il numero Superstar deve essere compreso tra 1 e 90 e può essere uno di quelli della sestina oppure uno diverso. Controlla se hai ottenuto una vincita immediata e aspetta l’estrazione che avviene alle 20 nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Come si gioca al 10eLotto

Anche il 10eLotto è collegato all’estrazione del Lotto. Vediamo passo per passo come si gioca.

Scegli fino a 10 numeri tra 1 e 90. Ogni giocata costa 1 €. Si possono attivare le opzioni Numero Oro e Doppio Oro, raddoppiando o triplicando il costo della giocata, per partecipare anche all’estrazione dei numeri oro, con premi più ricchi. Con l’opzione Extra si partecipa, con gli stessi numeri, all’estrazione di ulteriori 15 numeri tra i 70 non estratti. Esistono tre tipi di estrazione, ovvero quella che avviene ogni 5 minuti, quella immediata e quella di cui riportiamo i numeri, associata al gioco del Lotto, che avviene alle 20 nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Il numero del giorno: cosa succede oggi

La notizia del giorno riguarda la fine del matrimonio tra la cantante Paola Turci e l’attivista Francesca Pascale, celebre per la lunghissima relazione avuta in passato con Silvio Berlusconi. Le due donne si erano unite in matrimonio nell’estate del 2022, con una cerimonia da favola, alla presenza di tanti vip. Oggi, l’ex compagna del Cavaliere spiega le ragioni del divorzio dalla moglie.

Secondo la Smorfia moderna, il numero su cui scommettere in questi casi è il 76, che simboleggia proprio il divorzio.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 75 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 104 estrazioni.

Bari 57 (71) Cagliari 77 (99) Firenze 39 (97) Genova 31 (83) Milano 42 (83) Napoli 75 (104) Palermo 10 (82) Roma 19 (90) Torino 45 (75) Venezia 73 (78) Nazionale 52 (63)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 5 sulla ruota di Firenze, uscito per ben 19 edizioni del concorso.

Bari 81 (21) Cagliari 29 (19) Firenze 51 (19) Genova 57 (22) Milano 40 (20) Napoli 45 (17) Palermo 76 (21) Roma 86 (20) Torino 70 (20) Venezia 39 (20) Nazionale 50 (19)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di venerdì 19 luglio 2024.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 51,2 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 101 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 10 maggio 2024 a Napoli.

Sono state 128 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.