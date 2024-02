Esplosione in un palazzo a Corsico vicino Milano, sventrato appartamento al sesto piano: possibile fuga di gas

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Corsico, vicino Milano, poco dopo le 11 del mattino di lunedì 5 febbraio si è verificata un’esplosione in un appartamento al sesto piano.

La prima ipotesi sull’esplosione a Corsico

In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Repubblica’, a provocare l’esplosione in un appartamento a Corsico sarebbe stata una fuga di gas.

Il palazzo interessato si trova in via Montello, all’angolo con via Fratelli Di Dio.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’esplosione è avvenuta poco dopo le 11 del mattino di lunedì 5 febbraio a Corsico, nella provincia di Milano.

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Corsico

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti il personale del 118, la Polizia locale e i Vigili del Fuoco. Al momento dell’esplosione, all’interno dell’appartamento (completamente sventrato), si trovavano due persone rimaste fortunatamente illese.

L’edificio è stato evacuato per consentire alle squadre dei Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza l’area e di verificare la staticità degli altri appartamenti. La pioggia di detriti causata dall’esplosione ha invaso la strada colpendo anche le auto parcheggiate.

Il bilancio dell’esplosione a Corsico

Il ‘Corriere della Sera’ ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto accaduto: gli abitanti hanno riferito di aver udito un forte boato, che ha preceduto il rumore delle macerie.

Non risultano esserci né vittime né feriti.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.