Entra in un supermercato, ruba gli alcolici e poi picchia chi gli si para davanti: arrestato 50enne a Crema

Aggressione in un supermercato di Crema, dove un cinquantenne è entrato per prendere delle birre, che ha però bevuto sul posto, tentando poi di uscire dal negozio come se nulla fosse. Bloccato prima da un commesso e poi dalle forze dell’ordine, l’uomo ha dato in escandescenza prima di venire immobilizzato e arrestato.

Al supermercato per la birra

A volte è difficile resistere alle tentazioni, ma sicuramente ci sono modi e modi per soddisfare un desiderio. Tra questi, probabilmente non è tra i migliori quello adottato da un uomo di cinquant’anni di Crema, un cittadino italiano senza fissa dimora che è entrato in un supermercato probabilmente con un forte desiderio di birra.

L’uomo, conosciuto nel comune in provincia di Cremona, in Lombardia, in quanto spesso staziona all’addiaccio nei pressi della stazione, nel pomeriggio di giovedì 8 giugno è entrato in un supermarket della nota catena di discount “MD” e si è recato nel reparto alcolici.

Fonte foto: Tuttocittà.it Crema, cittadina in provincia di Cremona nella quale un cinquantenne ha aggredito il commesso di un supermercato e due poliziotti

Qui, il 50enne ha aperto alcune bottiglie di birra e le ha consumate sul posto, come se si trovasse in un qualsiasi bar. L’uomo è poi passato dalle casse con nonchalance, cercando di uscire come un normale cliente che non ha trovato ciò che voleva acquistare.

L’aggressione al commesso

Quando l’uomo ha provato a uscire dal negozio però, uno dei commessi in turno, che aveva notato le azioni del 50enne, ha provato a fermarlo per fargli pagare quanto consumato tra le corsie.

Di tutta risposta, come riportato da Il Giorno, l’uomo ha iniziato prima ad insultare il commesso, per poi passare alle mani, prima spintonandolo e poi aggredendolo, davanti agli sguardi esterrefatti dei clienti al momento presenti nel supermercato.

E proprio qualcuno degli avventori deve aver chiamato le forze dell’ordine, con una pantera della polizia che è prontamente accorsa sul posto per provare a risolvere la situazione.

L’arresto del cinquantenne

L’uomo non è però dato per vinto, e alla vista dei due agenti ha ben pensato di scagliarsi anche contro di loro, nel tentativo di uscire dal supermercato.

La violenza dell’uomo ha richiesto l’intervento di altre pattuglie, con gli agenti che sono infine riusciti ad immobilizzarlo e a portarlo in commissariato, dov’è stato arrestato per oltraggio, resistenza e lesioni. Due poliziotti e il commesso sono infatti finiti in pronto soccorso, da dove sono usciti con diversi giorni di prognosi.

L’aggressore, che aveva in una tasca anche un coltello (che si è quindi aggiunta alle accuse, come porto abusivo di oggetto atto a offendere), è stato quindi processato per direttissima nella mattinata di venerdì 9 giugno. Il giudice del tribunale di Cremona lo ha condannato a 18 mesi di detenzione.