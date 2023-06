Emilio Fede contro Mara Venier dopo la fine di Domenica In: le accuse lanciate alla conduttrice Rai

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Emilio Fede si scaglia contro Mara Venier in occasione dell’ultima puntata di Domenica In andata in onda lo scorso fine settimana. L’ex direttore del Tg4, sui social, ha infatti commentato in diretta l’ultimo appuntamento del pomeriggio di Rai1 usando parole tutt’altro che dolci per “zia Mara”.

L’attacco a Mara Venier

Commentando l’ultima puntata di Domenica In Emilio Fede ha deciso di commentare in diretta Instagram ciò che accadeva nella trasmissione condotta da Mara Venier. Ma è proprio nel corso della live che l’ex direttore del Tg4 ha sorpreso tutti.

Mentre in sottofondo si sentiva Mara Venier parlare, Fede l’ha infatti attaccata senza giri di parole: “Mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno“.

Parole forti accompagnate da un sorriso amaro del giornalista che si è scagliato sulla conduttrice dei pomeriggi domenicali di Rai1.

Il ricordo di Forleo

Ma cosa ha fatto scattare la polemica? Poco prima dell’attacco di Fede Mara Venier stava parlando del genero Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini scomparso a 62 anni.

“Un’ultima puntata per me non facile” aveva detto “zia Mara”, che poi nel corso della puntata ha ricordato più volte Forleo. In chiusura pure un pensiero sul 62enne che forse, dati alcuni comportamenti autoreferenziali, ha infastidito Fede.

Il futuro a Domenica In

Chiusa la stagione di Domenica In con la puntata dell’11 giugno, in tanti si sono chiesti quale futuro attende Mara Venier. In un momento di estrema incertezza in casa Rai, con tanti cambi e nomine che potrebbero rivoluzionare ancor di più l’offerta, sembra che “zia Mara” sappia già bene cosa l’attende.

La conduttrice veneziana, infatti, ha confermato che tornerà alla guida del programma di cui ormai è quasi simbolo per la 48esima stagione. Lei, insieme a pochi, è infatti tra i sopravvissuti del grande cambiamento Rai che ha fatto fuori, tra gli altri, personaggi di spessore come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Nonostante qualche calo di ascolti, con la trasmissione spesso sorpassata dalle soap di Canale 5 che facevano concorrenza, Domenica In e Mara Venier resteranno quindi in palinsesto anche per la prossima stagione televisiva che verrà presto programmata dalla Rai.