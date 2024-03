Edoardo Galli scomparso da Colico e l'appello dei genitori: le ultime tracce e le ricerche in Valsassina

Non si fermano le ricerche di Edoardo Galli, il 16enne scomparso da Colico di cui si sono perse le tracce il 21 marzo: a lanciare ripetuti appelli sono i genitori, che sono stati raggiunti dalle telecamere di ‘Mattino Cinque News’ e hanno raccontato la stranezza della sparizione del figlio. Nessuna lite dietro la vicenda, nessuno screzio. Un sacco a pelo è sparito, probabilmente portato via dallo stesso Edoardo prima di lasciare il vuoto dietro di sé.

L’appello dei genitori

“Edoardo, torna al più presto, o semplicemente facci sapere se è tutto a posto”, dice il padre attraverso le telecamere di ‘Mattino Cinque News’, poi la madre lo descrive come “un ragazzo tranquillo”.

Nessun segnale di disagio prima della sparizione? Il padre: “Niente che facesse presagire quello che poi è successo”. Su ciò che potrebbe essere successo a Edoardo “non escludiamo nulla”, dicono entrambi. Possibilità che si leggono nella sua cronologia di navigazione ma anche nel suo passaporto.

Prima di scomparire, infatti, Edoardo Galli ha navigato su Internet per informarsi su boschi e sentieri di montagna. Come già detto, da casa manca il suo sacco a pelo, dunque i genitori non escludono la possibilità di un allontanamento intenzionale che il loro figlio potrebbe aver scelto per restare qualche giorno fuori casa.

C’è dell’altro: Edoardo è appassionato di politica estera ed è in possesso di un doppio passaporto. Non si esclude un viaggio all’estero, soprattutto in Russia o in Ucraina.

La scomparsa di Edoardo Galli e le ricerche

La mattina di giovedì 21 marzo Edoardo Galli è partito da Colico per raggiungere l’istituto Nervi-Ferrari di Morbegno (Sondrio), ma anziché arrivare a scuola, sempre da Morbegno ha preso un treno in direzione Milano e Brianza. Il suo cellulare risulta spento dal momento in cui da Morbegno è salito sul convoglio che l’ha trasportato verso il nulla.

Le videocamere di sorveglianza delle stazioni potrebbero ricostruire il puzzle, per questo gli inquirenti sono al lavoro per tracciare il percorso di Edoardo Galli nel giorno della scomparsa. Da casa non ha prelevato soldi né ha portato via carte di credito. Gli unici denari di cui potrebbe essere in possesso arrivano dalla paghetta che periodicamente gli viene corrisposta dai genitori.

Le ipotesi e l’avvistamento in Valsassina

Perché l’ipotesi del viaggio in Ucraina o in Russia? Edoardo Galli non è soltanto appassionato di politica estera e internazionale: la Russia è nelle sue origini da parte della madre.

Ancora, la sua passione per la montagna potrebbe averlo portato a tentate una prova di sopravvivenza senza cibo né acqua, una curiosità che aveva confessato ai suoi amici. Due escursionisti, scrive ‘Corriere della sera’, lo avrebbero visto lo stesso giorno sul Monte Suchello seduto su una panchina, con la stessa tenuta che indossava quando si è allontanato da casa: un giubbino in jeans e gli occhiali da vista con montatura nera.

Un outfit troppo leggero, decisamente, per trascorrere le giornate in montagna.