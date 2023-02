È tornata a casa la ragazza pakistana scomparsa da 8 mesi, si temeva un nuovo caso Saman Abbas

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Basma Afzaal è tornata a casa dai genitori, nel comune di Galliera Veneta (Padova). La 19enne pakistana era scomparsa da otto mesi, esattamente dal 31 maggio, ma ha raccontato di non essere fuggita a causa di un matrimonio combinato. In molti avevano temuto un nuovo caso Saman Abbas, la giovane pakistana uccisa dai familiari in provincia di Reggio Emilia, ma da quanto raccontato da Basma la realtà sarebbe ben diversa.

Giovane pakistana torna a casa dai genitori

“Mio padre non mi ha mai maltrattata né mi voleva costringere a un matrimonio combinato e nessuno ha mai voluto impormi come vivere la mia vita”, ha detto la giovane, intervistata dal Corriere Veneto.

Basma ha detto di aver trascorso gli ultimi otto mesi in fuga ospite da alcuni amici, sempre in Italia. Ma non ha voluto spiegare il motivo della sua scomparsa, limitandosi a parlare di “una cosa privata”.

Basma: “Nessuno a casa mi ha maltrattato o imposto cose”

“Ci tengo soltanto a far sapere a tutti, a chi si è preoccupato per me e a chi ha raccontato delle bugie sul mio conto, che ora sto bene e che non sono fuggita per colpa dei miei genitori”, ha detto la ragazza.

“È giusto che si sappia, lo devo innanzitutto alla mia famiglia che ha vissuto per mesi circondata da sospetti orribili”, ha poi aggiunto.

Dopo la sua scomparsa si era pensato a un possibile nuovo caso Saman Abbas, ma le cose, questa volta, sono andate per fortuna in modo diverso e la giovane è tornata sana e salva a casa dai genitori.

La ragazza è tornata a casa dai genitori a Galliera Veneta, in provincia di Padova

La scomparsa 8 mesi fa in provincia di Padova

La scomparsa di Basma Afzaal risale al 31 maggio 2022, giorno in cui la 19enne aveva fatto perdere le sue tracce. Il cugino era stato tra i primi a lanciare appelli sui social per il ritrovamento della ragazza.

Il padre di Basma, interrogato a lungo dai carabinieri, aveva lanciato un appello alla famiglia affinché tornasse a casa. E nei talk show che avevano seguito la vicenda si era parlato immediatamente di una fuga dovuta al rifiuto di un matrimonio combinato e alle resistenze della famiglia nei confronti di uno stile di vita troppo “occidentale”.

La giovane ha spiegato così il motivo che l’ha frenata dal rientrare prima a casa: “Leggevo gli articoli che parlavano della mia scomparsa, e mi sono spaventata. Mi pareva tutto così assurdo”.