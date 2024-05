Due morti accoltellati in un ospedale in Cina a Zhenxiong, 21 feriti: arrestato un sospettato dell'attacco

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Almeno 2 morti e 21 feriti. È questo il tragico bilancio dell’attacco con coltello compiuto da un individuo in un ospedale in Cina, nella provincia sudoccidentale dello Yunnan (contea di Zhenxiong), nella giornata di martedì 7 maggio. Una persona sospetta è stata fermata dalle autorità locali.

2 morti e 21 feriti nell’attacco in un ospedale in Cina

L’attacco, descritto dall’agenzia stampa statale Xinhua come un “incidente violento”, è avvenuto in un ospedale locale della contea di Zhenxiong. Le autorità del posto sono al lavoro per raccogliere ulteriori informazioni sull’accaduto. Lo riporta la Cnn.

“Diversi video della scena mostrano anche un sospetto che viene fermato dalla polizia in un centro benessere vicino”, ha riferito l’emittente Guizhou Television.

Fonte foto: 123RF L’episodio è avvenuto in un ospedale della provincia cinese dello Yunnan, nel sud-ovest del paese

I funzionari non hanno ancora confermato se il sospetto arrestato sia effettivamente l’aggressore.

Un testimone oculare, intervistato dalla testata cinese The Paper, ha dichiarato che la situazione è rimasta caotica.

Gli accoltellamenti di massa in Cina

In Cina, dove le armi sono illegali, negli ultimi anni si è verificata una serie di accoltellamenti di massa in luoghi pubblici.

L’anno scorso, 6 persone sono state uccise e una ferita in un attacco con coltello avvenuto la mattina presto fuori da un asilo nel Guangdong, nel sud del Paese.

Nel 2022 si è verificato un altro accoltellamento, sempre in un asilo, che ha provocato 3 morti e 6 feriti nella provincia orientale del Jiangxi.

Un attentato del 2020 in una scuola elementare ha invece ferito 37 bambini e 2 adulti nella regione meridionale del Guangxi.

Il precedente attacco nella provincia dello Yunnan

Nel 2014 lo Yunnan è stato teatro di un altro terribile attacco con coltello avvenuto nella stazione ferroviaria del capoluogo provinciale Kunming.

In quell’occasione diversi assalitori uccisero 33 persone e ne ferirono altre 133.

Le autorità incolparono della tragedia alcuni terroristi, provenienti dalla regione nord-occidentale dello Xinjiang.