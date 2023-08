Drammatica notte di incendi in Sardegna: fiamme a Muravera, distrutte 4 aziende e una fattoria didattica

Notte segnata dalle fiamme quella appena trascorsa in Sardegna. Nel Sud Sardegna, un violento incendio ha devastato un’intera località, dove 4 aziende agricole, una fattoria didattica e numerosi agrumeti sono stati cancellati dal fuoco.

Gli incendi nella notte in Sardegna

La situazione è al momento sotto controllo, ma è massima l’allerta in Sud Sardegna, dove nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto un violento incendio è divampato a Muravera.

La località di Feraxi è stata devastata dalle fiamme, che hanno praticamente cancellato quattro aziende agricole (dopo che le riserve di foraggio accumulate hanno preso fuoco), molti agrumeti e una fattoria didattica, nella quale ogni anno numerose scolaresche si recavano in visita.



Il post condiviso dalla pagine Facebook del comune di Muravera, con il video degli incendi che nella notte hanno devastato il territorio

Anche diverse strutture recettive della zona sono state raggiunte dalle fiamme, con gli ospiti che sono stati evacuati in via precauzionale.

I soccorsi sul territorio devastato

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito, gli agenti del Corpo Forestale, gli uomini dell’Agenzia Regionale FoReSTAS e numerosi volontari supportati da Canadair ed elicotteri, che sono ancora impegnati nelle operazioni.

“Non ci sono certezze assolute ma stento a credere che gli incendi siano stati provocati da autocombustione – ha spiegato con un comunicato stampa il sindaco di Muravera, Salvatore Piu – Una cosa è sicura: i danni sono gravissimi per il nostro territorio, una ferita che non sarà facile sanare”.

La situazione ora sembra sotto controllo, ma i danni sono enormi e il piccolo comune sardo è pronto a proclamare lo stato di calamità naturale.

Lo stato di calamità naturale

“Proclameremo lo stato di calamità ma non ci fermeremo qui – prosegue il primo cittadino – il Comune presenterà un esposto alla Procura della Repubblica contro ignoti. I responsabili di questa nefandezza devono essere puniti severamente”.

Come si può leggere nel comunicato, non solo Muravera è stata seriamente colpita dagli incendi: anche Porto Corallo a Villaputzu e San Priamo, la caratteristica borgata di San Vito, sono state interessate dalle fiamme alimentate dal forte vento di maestrale che ha imperversato sul sud-est della Sardegna.

Sull’argomento è intervenuto anche l’assessore regionale dell’Ambiente, Marco Porcu: “Questa notte, la Sardegna, ha dovuto combattere su più fronti per fermare la furia del fuoco, appiccato da alcuni delinquenti, al tramonto, nel momento più critico per qualsiasi macchina antincendio. […] Per adesso, tutti gli incendi risultano spenti e in bonifica: ma l’attenzione resta massima, anche per oggi, la Sardegna, si colora quasi integralmente di rosso”.