Draghi, il video della standing ovation alla Camera: poi la frase sul cuore dei banchieri prima di dimettersi

Il premier Mario Draghi, dopo il voto del Senato, si è presentato anche alla Camera dei Deputati nella giornata di giovedì 21 luglio. Poco dopo le 9, infatti, il presidente del Consiglio ha fatto il suo ingresso in Aula, salutato dalla standing ovation del centrosinistra e dei suoi ministri.

Quando ha presto la parola ha pronunciato una breve frase, visibilmente commosso: “Grazie per questo, naturalmente, certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, qualche volta“, in riferimento alla barzelletta sul cuore dei banchieri, raccontata qualche giorno fa.

“Grazie per questo – ha concluso – e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato chiedo di sospendere la seduta per recarmi dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni”. Tornato a Palazzo Chigi, si è poi recato al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella

#Draghi dopo un lungo applauso:”Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato!”. Grazie, Presidente#crisidigoverno pic.twitter.com/WQSOu9Lxjy — Pietro Raffa (@pietroraffa) July 21, 2022