Mario Draghi racconta la barzelletta del banchiere senza cuore: il video del premier

Qualcuno l’ha già paragonato a Silvio Berlusconi, ma non per motivi politici. Mario Draghi, invitato dall’Associazione stampa estera per una cena, si è lasciato andare e ha raccontato una barzelletta.

Ecco cosa ha raccontato il premier: “Mi viene in mente la storia di un uomo che sta aspettando un trapianto di cuore. Gli dicono che è disponibile il cuore di un giovane di 25 anni in splendida forma e quello di un banchiere centrale di 86 anni. ‘Scelgo il secondo’, dice l’uomo. ‘E perché?’. ‘Perché non è mai stato usato!'”.

Dopodiché, durante il suo discorso, ha parlato dei suoi primi mesi da presidente del Consiglio: “Molti hanno scritto che questo Esecutivo coincideva con un momento magico. I Maneskin, Berrettini, la finale europea, le medaglie alle olimpiadi, il Nobel per la fisica a Giorgio Parisi. Una serie di eventi così non si era mai vista. Da quel momento in poi è andato tutto a gonfie vele – ha ironizzato Draghi -: l’Italia non si è qualificata ai Mondiali, siamo arrivati sesti all’Eurovision, Berrettini si è preso il Covid e non ha giocato a Wimbledon e vivo nel terrore che l’accademia svedese ci ripensi su Parisi…”.