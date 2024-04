Dopo la scossa di terremoto a Taiwan oltre 1000 feriti e decine di dispersi: soccorsi complicati per le frane

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono saliti ad oltre 1.000 i feriti per le conseguenze della scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito Taiwan. Al momento il bilancio dei morti è di 10. Si registrano anche decine di dispersi e di persone bloccate nei sottopassi stradali o in zone rimaste isolate.

Taiwan, continuano le scosse di terremoto: la situazione

Le autorità hanno reso noto di essere in contatto con 101 persone isolate, anche se mancano all’appello almeno 46 persone.

A Hualien, la città più colpita, molti cittadini hanno trascorso la notte all’aperto perché hanno avuto la casa danneggiata o distrutta o per paura di nuove scosse, che comunque si sono ripetute, compresa una di magnitudo 4.5 nelle scorse ore.

Fonte foto: ANSA

Le operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso stanno procedendo, con sforzi per raggiungere centinaia di persone bloccate in una zona montuosa e resa impervia dai danni alle infrastrutture stradali.

Secondo quanto reso noto dai media locali, alcuni tunnel e ponti sulle strade principali di Hualien sono stati fortemente danneggiati dal sisma.

Oltre 600 persone sono rimaste bloccate in un hotel e in un centro turistico nel parco nazionale di Taroko. Fortunatamente le autorità hanno potuto finalmente confermare la loro sicurezza.

Nel frattempo, circa 60 lavoratori, che erano rimasti intrappolati in una cava, sono riusciti a lasciare il sito, mentre altri quattro, che erano bloccati in una miniera di carbone, sono riusciti a tornare in superficie.

L’autorità meteorologica dell’isola, a cui fanno capo le competenze in materia di terremoti, ha riferito che si sono verificate più di 300 scosse di assestamento dal sisma principale dando continuità a uno sciame che potrebbe durare alcuni giorni.

Usa seguono da vicino le notizie che arrivano da Taiwan

“Stiamo monitorando le notizie sul terremoto che ha colpito Taiwan e continuiamo a monitorare il suo potenziale impatto sul Giappone. Gli Stati Uniti sono pronti a fornire ogni assistenza necessaria”. Così in una nota la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson.