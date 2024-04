Edificio crollato a Taiwan dopo il terremoto di magnitudo 7.4: il video impressionante del collasso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La scossa di terremoto di magnitudo 7.4 verificatasi a Taiwan alle 7,58 ora locale è la più forte dal 1999, quando una scossa di magnitudo 7,6 uccise circa 2.400 persone. Anche la scossa odierna ha provocato morti e feriti e fatto crollare diversi edifici, come testimoniano i tanti video sul web.

La città di Hualien è stata la più colpita dal sisma: oltre venti edifici sono crollati in tutta Taiwan, la metà proprio a Hualien, che è una zona di Taiwan particolarmente soggetta a terremoti. Nel 2018 lì, sempre a causa di un sisma, morirono 17 persone.

Il terremoto di magnitudo 7.4 verificatosi a Taiwan ha scatenato un allarme tsunami (poi rientrato) per le isole del vicino Giappone meridionale e delle Filippine. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico, osservatorio con sede alle Hawaii, ha fatto sapere a questo proposito che “il rischio di tsunami a seguito del potente terremoto vicino a Taiwan è ampiamente superato”. Il terremoto è stato sentito fino in Cina, da Shanghai a Fuzhou, passando per Xiamen, Quanzhou e Ningde.