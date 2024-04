Il video dei soccorsi dopo il terremoto a Taiwan di magnitudo 7.4, persone intrappolate tra la macerie

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sono immagini drammatiche quelle nei video che giungono dall’isola di Taiwan, colpita mercoledì 3 aprile da un devastante terremoto di magnitudo 7.4. Mentre cresce il bilancio dei morti, le autorità stanno compiendo tutti gli sforzi possibili per prestare soccorso ai feriti e tutte le persone rimaste sotto le macerie dei tanti edifici crollati nella contea di Hualien City, dove è stato localizzato l’epicentro.

Terremoto a Taiwan di magnitudo 7.4: il video dei soccorsi in un palazzo danneggiato

In un video attualmente circolante online, viene mostrata una delle operazioni di soccorso messe in atto dalle autorità taiwanesi, al fine di salvare persone intrappolate all’interno degli edifici.

Gli agenti si introducono in una delle strutture, visibilmente danneggiata, alla ricerca di persone intrappolate all’interno. L’edificio si mostra devastato dal potente sciame sismico, con macerie in ogni angolo a rendere complicate le ricerche.

I danni del terremoto a Taiwan: corsa contro il tempo per le persone sotto le macerie

Le operazioni di ricerca e salvataggio proseguono senza sosta. Il terremoto è stato definito il più forte degli ultimi 25 anni: nel 1999, un sisma di magnitudo simile provocò 2400 vittime, cifra che ci si augura di non raggiungere in questo caso.

Sono più di 87mila le persone rimaste senza elettricità, come riferito dall’operatore elettrico di Taiwan, Taipower. Un bilancio provvisorio parla di almeno 77 persone intrappolate sotto le macerie, come riporta il China Times.

Il terremoto ha danneggiato almeno 97 edifici in tutta Taiwan, con la metà dei danni concentrati nella contea di Hualien, vicino all’epicentro.

Sono tante le immagini del disastro mostrano la devastazione del sisma sulle costruzioni e il paesaggio urbano. Quattro edifici nella contea hanno subito parziali crolli, con tre evacuati in sicurezza.

In un altro video di impatto è stato immortalato il crollo di un edificio a Hualien. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso anche nell’edificio Uranus di nove piani, inclinato a destra dopo il crollo del piano terra. A confermare l’operazione il magistrato della contea di Hualien, Hsu Chen-wei, in conferenza stampa.