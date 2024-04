Terremoto a Taiwan con magnitudo 7.4 e allerta tsunami in Giappone e Filippine: il bilancio di morti e feriti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la costa orientale di Taiwan, causando almeno 4 morti e oltre 90 feriti. L’epicentro è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, con un secondo sisma di magnitudo 6.4 seguente più altre scosse minori ma comunque di intensità rilevante. Tre allarmi tsunami sono stati emessi per Taiwan, Giappone e Filippine. Si tratta del sisma più forte degli ultimi 25 anni a Taiwan: le autorità filippine hanno ordinato l’evacuazione delle zone costiere, mentre in Giappone alcuni voli sono stati sospesi per precauzione.

Forte terremoto a Taiwan, diversi morti: rischio tsunami

Il terremoto, localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City e 155 km a sud di Taipei, ha avuto una profondità di 34,8 km, secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS. Un secondo sisma di magnitudo 6.4 è stato registrato in mare, a 11 km a nord-est di Hualien City, con una profondità di 11,8 km.

Questi eventi hanno innescato dei soccorsi nelle regioni coinvolte e le misure di precauzione per il rischio maremoti. A seguito della scossa, sono stati emessi tre allarmi tsunami per Taiwan, Giappone e Filippine.

I danni e le vittime del terremoto a Taiwan

Il violento sisma ha causato la morte di diverse persone e il ferimento di oltre 90 individui. Secondo i media locali, Tre persone sono state uccise dalla caduta di massi mentre percorrevano un sentiero di montagna, mentre un’altra vittima è deceduta in un tunnel autostradale.

Il dipartimento dei Vigili del fuoco dell’isola ha confermato il numero dei feriti, mentre diversi edifici sono crollati in prossimità dell’epicentro. Attualmente si lavora scavando tra le macerie. Secondo i Vigili del Fuoco, molte persone sono intrappolate nei tunnel, inclusi il tunnel Renqing e il Qingshui. Almeno 12 cittadini sono stati salvati dall’Uranus Building di Hualien.

A Taipei, due persone sono state soccorse e portate in salvo da un ascensore bloccato in un edificio danneggiato nel distretto di Zhongshan, mentre sette persone sono state salvate da una struttura abitativa crollata nel distretto di Xindian, nella città di Nuova Taipei.

Sciame sismico a Taiwan

L’Istituto geofisico statunitense USGS ha riportato che altri tre terremoti, con una magnitudo di 5.7, sono stati registrati davanti alle coste orientali di Taiwan.

Queste scosse, tutte verificatesi a una profondità di 10 km, hanno colpito a pochi chilometri a nord del sisma iniziale. Attualmente, l’USGS ha segnalato un totale di 7 scosse, di cui 4 sono avvenute in mare.

Rischio maremoti in Giappone e Filippine

Il direttore del Centro sismologico di Taipei, Wu Chien-fu, ha dichiarato che il terremoto che ha colpito la parte orientale di Taiwan mercoledì 3 aprile è stato il più potente degli ultimi 25 anni.

Wu Chien-fu ha paragonato questo evento a un terremoto del settembre 1999 di magnitudo 7.6, che causò la morte di 2.400 persone.

Nelle Filippine è stata emessa un’allerta tsunami per le zone costiere del paese. Le autorità hanno invitato gli abitanti di 23 province a evacuare immediatamente verso zone più elevate o all’interno, avvertendo del rischio di “onde di tsunami elevate”.

Anche il Giappone, già scosso da un forte terremoto alcune settimane fa, è corso ai ripari. Le autorità della prefettura meridionale di Okinawa hanno sospeso i voli presso il principale aeroporto della regione per il rischio di maremoti. Un funzionario del governo ha confermato che le operazioni all’aeroporto di Naha sono state interrotte dalle 9:25 ora locale, come precauzione.

Il terremoto in Taiwan ha avuto un impatto significativo anche in Cina. Secondo i media statali, la provincia del Fujian, situata oltre lo Stretto di Taiwan, ha avvertito distintamente la scossa. Città come Fuzhou, Xiamen, Quanzhou e Ningde hanno avvertito l’evento sismico.

Rientrato l’allarme tsunami

Il Pacific Tsunami Warning Center ha confermato che la minaccia di tsunami legata al terremoto in Taiwan è al momento scongiurata. Anche l’agenzia sismologica delle Filippine ha revocato l’allerta tsunami emessa in seguito alla scossa.

Secondo l’agenzia, non sono stati osservati cambiamenti significativi del livello del mare nelle stazioni di monitoraggio vicino all’epicentro fino all’annullamento dell’allerta.